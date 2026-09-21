Xhaka obtuvo certificados falsos de vacunación contra la COVID por "una profunda desconfianza"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección suiza Granit Xhaka admitió que obtuvo certificados de vacunación contra el coronavirus sin haberse vacunado realmente, porque "tenía muchas dudas sobre la vacuna" y sentía "una profunda desconfianza", por lo que no estará en la concentración de su selección en este parón internacional.

"En aquel entonces, sentía una gran inseguridad y tenía serias dudas en relación con la vacuna contra la COVID-19", escribió este lunes el futbolista en Instagram, donde confesó que sentía "una profunda desconfianza". "Estaba abrumado por el miedo y la incertidumbre", agregó.

Xhaka reveló que "en ese estado de agitación emocional", adquirió "un certificado de vacunación" en lugar de "resolver" sus "dudas por las vías establecidas". "Hoy reconozco claramente que esa no fue la decisión correcta. Fue un error. Lo lamento. Asumo la responsabilidad de esta decisión, afronto el esclarecimiento de los hechos y coopero plenamente con las autoridades competentes", añadió.

La semana pasada, la policía de Lucerna confirmó a la agencia dpa que el jugador del Sunderland era objeto de una investigación por la sospecha de haber obtenido certificados falsos de vacunación contra el coronavirus. Según informaron los medios, obtuvo los certificados de su médico, quien también está siendo investigado por proporcionar los documentos falsos. Xhaka contrajo el coronavirus en 2021 y a principios de 2022, según informó el periódico Blick.

Tras la confesión del jugador, la Federación Suiza de Fútbol avanzó que Xhaka no participará en la próxima concentración. "Xhaka nos informó de la situación y nos comunicó al mismo tiempo que abordaría el asunto públicamente y asumiría la responsabilidad", declaró el presidente de la federación, Peter Knäbel.

"Valoramos positivamente que Granit haya dado este paso. Al mismo tiempo, hemos llegado a la conclusión conjunta de que lo mejor para el equipo es llevar a cabo esta concentración sin él. La prioridad ahora es recuperar la calma y centrarnos por completo en el equipo y en los próximos partidos de la Liga de Naciones", agregó.