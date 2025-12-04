El XXIX Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES se jugará en el Estadio de Gran Canaria

Cartel anunciador de la XXIX Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES - LALIGA

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El XXIX Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES, que reunirá a 16 equipos de la categoría Sub-13, volverá a Gran Canaria para celebrar su torneo en plenas fechas navideñas del 27 al 29 de diciembre y con la importante novedad al escoger el Estadio de Gran Canaria, en la capital de la isla, como sede para sus encuentros.

Promovida por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, la edición 2025 del torneo contará con los equipos Sub-13 de algunos de los mejores clubes de la competición como el FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia CF, Real Betis, Sevilla FC, RCD Espanyol de Barcelona, Villarreal CF y UD Las Palmas, a los que se unen europeos como el Borussia Dortmund (Alemania), Juventus FC e Inter (Italia), PSG (Francia), SL Benfica y Sporting Portugal.

Estos 16 conjuntos se dividirán en cuatro grupos con el A formado por Real Madrid, Athletic Club, SL Benfica y Juventus FC, el B por Atlético de Madrid, Real Betis, PSG y UD Las Palmas, el C por FC Barcelona, RCD Espanyol, Sporting de Portugal y Borussia Dortmund, y el D por Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF e Inter.

El sábado 27 de diciembre a las 9.30 horas arrancará la fase de grupos, que concluirá el domingo 28 al mediodía y de la que saldrán los ocho mejores equipos. A partir de las 18.00 horas tendrán lugar los cuartos de final y partidos de consolación, mientras que el lunes 29 será el turno de las semifinales a partir de las 10.00, con la final a las 18.00.

Además, según indicó LaLiga, el torneo aumenta este año además el número de partidos televisados a un total de ocho encuentros diarios y se podrá seguir en directo en España en GOL, DAZN LALIGA, Movistar LALIGA TV, Vamos, LALIGA TV BAR, LALIGA HYPERMOTION, LALIGA+, LALIGA Inside.

A nivel internacional se podrá seguir a través del canal internacional de LaLiga; y también en las cuentas oficiales de la patronal de YouTube, Facebook, X, Twitch y TikTok, y en Bilibili y Weibo para China, "llevando la imagen de Gran Canaria como destino ideal para celebrar eventos deportivos al más alto nivel en pleno invierno y al aire libre, objetivo de la firme apuesta por parte del Cabildo de Gran Canaria y su Consejería de Turismo al volver a traer a la isla este torneo".

Para LaLiga, la isla reúne "las condiciones que convierten este torneo en algo singular". "En diciembre, cuando el invierno marca el ritmo en gran parte del mundo, ofrece un clima templado y luminoso que permite a los jóvenes futbolistas competir al aire libre como si fuera pleno verano", detalló.

"Esta capacidad para acoger deporte de alto nivel durante todo el año, unida a la calidez y hospitalidad de los grancanarios, forma parte de la esencia del destino. Para los jóvenes futbolistas, sus entrenadores y las familias que los acompañan, competir aquí en estas fechas significa disfrutar de un entorno privilegiado donde el buen tiempo no es una promesa, sino una realidad", añadió.

Además, Gran Canaria ofrece "un marco natural extraordinario y una atmósfera acogedora que invita a quedarse y disfrutar de sus grandes tesoros". "No sólo facilita la competición, la envuelve en una experiencia que trasciende el resultado final y convierte estos días en algo memorable para todos los que forman parte del torneo, en unas fechas tan especiales donde los valores y el compañerismo cobran su verdadero sentido", sentenció.

El Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES está considerado como el evento deportivo con mayor retorno de inversión en la isla, con un valor de impacto publicitario para Gran Canaria de más de 10 millones de euros, "una excelente promoción de la isla como destino turístico en pleno invierno por sus peculiares condiciones climáticas y como destino preferido para el desarrollo de eventos deportivos al más alto nivel".

Este evento está promovido por la Fundación José Ramón de la Morena y LaLiga y es el escaparate perfecto de las grandes promesas del fútbol mundial, asegurando además el espectáculo de la mejor competición de fútbol base del mundo. Su objetivo es la promoción del fútbol base y la reivindicación de los valores positivos representados en el deporte.

De este modo, los jóvenes jugadores tienen la oportunidad de vivir una competición de gran nivel con equipos de todo el mundo y de vivir una experiencia única en valores de compañerismo, competitividad y juego limpio. Jugadores de la talla de Gerard Piqué, Fernando Torres o Andrés Iniesta dieron sus primeros pasos en este torneo.

El XXIX Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES está organizado por LaLiga, la Fundación José Ramón de la Morena y la UD Las Palmas, contando con 'Lojman Resorts' como promotor y con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte, y los patrocinadores de LALIGA EA SPORTS FC 26, Puma, Moeve y Solan de Cabras.