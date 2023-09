Yamal: "No podía imaginar que saliera todo tan bien"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Lamine Yamal ha admitido que "no podía imaginar que saliera todo tan bien" en su estreno con la selección nacional absoluta, habiéndose convertido en el debutante y goleador más joven gracias a su actuación del pasado viernes en el triunfo (1-7) frente a Georgia.

El jovencísimo delantero ha desvelado a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cómo vivió ese partido, desde la música que escuchó en las horas previas hasta el destino de la camiseta que vistió sobre el césped del Estadio Borís Paichadze de Tiflis.

"Estoy muy contento por todo. Por la victoria, por los récords y espero que todo siga así", resumía Yamal después de sus primeros minutos con la 'Roja' absoluta. "Podía imaginar que en algún momento podría llegar, pero no tan rápido y que saliera todo tan bien, estoy muy feliz. Siempre he soñado con poder debutar, de esta manera ha sido perfecto", ha añadido a la RFEF.

Todos destacan la madurez de Yamal pese a su edad, un muchacho que mantiene rutinas antes de cada partido. No falta la música, siempre con los cascos puestos: "Suelo variar. Al principio, al subir al bus, empiezo con música de Morat, que me gusta mucho. Luego, cuando nos vamos acercando al campo, me pongo música brasileña, también me gusta mucho por la base. Ya en el vestuario, música francesa, afro... De todo".

Antes de saltar al campo para ese duelo ante Georgia, Yamal escuchó los consejos del seleccionador Luis de la Fuente. "Me dijo que estuviera tranquilo", ha señalado. Y fruto de esa tranquilidad llegó su primer gol. "Fue una jugada perfecta de Nico Williams, que se va muy bien de su lateral y me la deja a placer. Me salió del alma chutar", ha admitido.

Yamal recordará siempre el 8 de septiembre de 2023, por sus récords. Las camisetas de ese día quedaron reservadas para su familia, una para su padre y otra para su madre. "Que las guarden para el recuerdo. Yo también tengo guardadas muchas, y esta también la voy a guardar", ha afirmado.

Aunque tiene un larguísimo camino por delante, Yamal no pierde la perspectiva. "Espero que esto sea el principio y espero ganar. Ganar muchos títulos, muchos partidos y meter goles y ayudar en la Selección a todo lo que pueda", ha concluido el atacante culé en su entrevista con la RFEF.