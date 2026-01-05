Yeda recibe a Barça y Athletic antes de la Supercopa de España - RFEF

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Athletic Club han aterrizado este lunes en la ciudad saudí de Yeda, donde el miércoles se enfrentarán en la primera semifinal de la 42ª edición de la Supercopa de España.

El conjunto de Hansi Flick, vigente campeón y el equipo con más títulos de esta competición (15), fue el primero en llegar al aeropuerto internacional Rey Abdulaziz, donde desembarcó pasadas las 18.30 hora peninsular española para más tarde poner rumbo al The Ritz-Carlton, su campo base durante el torneo.

Mientras, los 'leones', que se han proclamado supercampeones en cuatro ocasiones, tocaron tierra alrededor de las 20.50 hora española para más tarde dirigirse al Hotel Park Hyatt de la localidad saudí.

Este martes, tanto los catalanes como los vascos se entrenarán en las instalaciones del Alinma Stadium. Está previsto que técnicos y jugadores comparezcan en rueda de prensa a las 15.15 y 17.15 hora peninsular española, mientras que los entrenamientos oficiales tendrán lugar a las 16.00 y a las 18.00 horas.

El Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se verán las caras el jueves en la segunda semifinal, tienen programada su llegada a Arabia este martes 6 de enero a las 17.00 y 19.50 hora peninsular española, respectivamente.