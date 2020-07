Zidane: "Estoy cansado de que digan que ganamos por los árbitros"

"James ha querido quedarse fuera"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reconocido este domingo que está "cansado" de oír que su equipo gana los partidos por "los árbitros", después de que el VAR dictaminase el penalti que dio el gol de la victoria al conjunto blanco ante el Athletic Club en San Mamés (0-1), y ha asegurado que hay que "respetar" al líder de LaLiga Santander.

"Estoy cansado, porque siempre hablamos de lo mismo. Parece que nosotros ganamos los partidos solo por el tema de los árbitros. No es así. Estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid y a los jugadores. Esto no va a cambiar. Estamos luchando. El árbitro se ha ido a revisar la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, no quiso hablar de la jugada de Ramos sobre Raúl García en el área, en la que los bilbaínos también pidieron penalti. "El objetivo es seguir jugando al fútbol como lo estamos haciendo. No hablé con Sergio de la jugada, ni con Marcelo. Hay personas que hacen su trabajo y hay que respetarlo. Vamos a centrarnos en el fútbol y nada más", subrayó. "Sergio es un especialista, se queda entrenando. Es un plus para nosotros", dijo sobre el hecho de que Ramos tire los penaltis.

También se mostró algo molesto ante las preguntas de por qué no fue convocado el colombiano James Rodríguez y de por qué no juega el galés Gareth Bale. "(James) Él ha querido quedarse fuera por tema suyo. Bale está con nosotros, pero hay jugadores aquí y tengo que elegir. Se intentan buscar cosas con los jugadores, siempre me preguntáis cosas sobre Gareth", indicó. "Son cosas nuestras, no voy a hablar nada más de eso", añadió sobre el colombiano.

Por otra parte, el técnico francés frenó la euforia a pesar de contar con siete puntos de ventaja sobre el FC Barcelona. "Tenemos que pensar en lo que estamos haciendo, no podemos escuchar las cosas de fuera. LaLiga se va a decidir al final. Estamos centrados en los cuatro partidos que nos quedan. Hay que felicitar a los jugadores, porque son 7 de 7, pero no hemos ganado nada", expuso.

Sobre la clave de la victoria de este domingo, apuntó a la "solidez". "Estamos demostrando nuestra fortaleza y nuestro equilibrio cuando perdemos el balón, que defendemos todos. Lo estamos haciendo muy bien. Hoy nos ha faltado un poco de brillantez ofensivamente, podemos mejorar y lo vamos a hacer. Lo más importante es nuestra fortaleza defensiva, que hemos demostrado otra vez hoy", finalizó.