El árbitro australiano Shaun Evans niega que su gesto en la sala VOR esté vinculado al supremacismo blanco

Archivo - El árbitro Shaun Evans - Andrew Milligan/PA Wire/dpa - Archivo

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 16 Jun. (dpa/EP) -

El árbitro australiano Shaun Evans ha negado haber hecho intencionadamente un gesto con la mano utilizado por los supremacistas blancos en un vídeo de los árbitros del VAR antes del partido del domingo entre Alemania y Curazao en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Evans pareció hacer el símbolo de 'OK' al revés con la mano derecha cuando la retransmisión se enfocó al equipo de árbitros del VAR antes del inicio del encuentro. El gesto se utiliza en el 'juego del círculo', un juego infantil totalmente inofensivo, pero también lo han utilizado simpatizantes de extrema derecha y la Liga Antidifamación (ADL) lo añadió a una lista de símbolos de odio en 2019.

Se cree que la FIFA está pidiendo explicaciones a Evans sobre por qué hizo ese gesto, aunque el organismo rector del fútbol mundial afirmó posteriormente que no se había establecido ninguna prueba de infracción del código disciplinario. La red global Fare, que lucha contra la desigualdad y la discriminación en el fútbol, ha pedido, no obstante, que el árbitro australiano sea enviado a casa.

Evans emitió un comunicado este lunes en el que sostenía que cualquier movimiento que hubiera hecho "fue un tic involuntario y subconsciente" del que "no era consciente" en ese momento. "Me gustaría aclarar que no hice intencionadamente ningún gesto con la mano ni ningún símbolo para comunicar un mensaje, afiliación, partido o creencia de ningún tipo", dijo Evans.

"La única explicación que puedo ofrecer es que el movimiento fue un espasmo involuntario e inconsciente y que no era consciente de haberlo hecho en ese momento. Las imágenes tomadas más tarde durante el partido mostraron que repetí este movimiento muchas veces mientras sostenía un bolígrafo entre los dedos", añadió.

"La cobertura mediática tras este incidente simplemente no refleja quién soy. Por supuesto, entiendo cómo se ha interpretado el gesto y lo lamento. Sin embargo, quiero ser muy claro y afirmar categóricamente que no hice el símbolo con la mano sugerido de forma consciente ni deliberada. Arbitrar en el Mundial es el mayor honor de mi carrera y estoy deseando apoyar a mis colegas durante el resto del torneo", finalizó.

En todos los partidos hasta este incluido, los árbitros se habían colocado de cara a la cámara cuando la retransmisión se cortaba para mostrar el centro del VAR en Dallas. En los partidos posteriores, se mostró a los equipos del VAR trabajando, de cara a sus pantallas. La FIFA no ha comentado por qué se realizó este cambio.

A raíz de la declaración de Evans, la FIFA afirmó que no ha había encontrado indicios de delito. "La Comisión Disciplinaria Independiente de la FIFA puede confirmar que, tras examinar el asunto relacionado con el árbitro asistente de vídeo de apoyo Shaun Evans, no ha encontrado pruebas de infracciones del Código Disciplinario de la FIFA. La Comisión Disciplinaria también ha tomado nota de la declaración del señor Evans", indicó.