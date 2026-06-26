Argentina quiere el '10' en la fase de grupos ante Jordania

El seleccionador argentino Lionel Scaloni hablando con el delantero Lionel Messi durante el partido contra Austria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Argentina se medirá ante Jordania, que ya está eliminada con cero puntos, en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este domingo (04.00, horario peninsular) en el estadio AT&T de Dallas, donde la vigente campeona del mundo querrá buscar al '10' Leo Messi y el '10' que sería el pleno de victorias y seguir con cero goles en contra.

La albiceleste llegará a este encuentro, después de vencer a Austria (2-0), con la incógnita de si el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, optará por hacer rotaciones en el once, al tener la primera plaza asegurada, o si querrá mantener a los jugadores fijos bien rodados.

Además, este partido se presenta como una oportunidad para que Leo Messi, el máximo goleador de la historia en los Mundiales después de anotar el 18º contra Austria y el único anotador con cinco goles del combinado en esta edición, siga aumentando este récord. Sin embargo, está la disyuntiva de si el extremo argentino partirá desde el inicio para aumentar esta cifra, o reservarlo para las siguientes eliminatorias.

Para Julián Álvarez también es una buena fecha para estrenarse como goleador en este Mundial. Tras una temporada criticada en el Atlético de Madrid por su rendimiento, el ariete desea aprovechar esta Copa del Mundo para ser un escaparate y marcharse del club rojiblanco, deseo que ya expresó en la zona mixta después del partido contra Austria.

Si Scaloni opta por rotar, un buen lugar sería la portería, para ver al veterano Gerónimo Rulli poder debutar por fin en un Mundial, igual que sucedería con el 'colchonero' Juan Musso. En la zaga, Lisandro Martínez o Nico Otamendi podrían tener más peso, mientras que Giovani Lo Celso o Leandro Paredes podrían ser novedad en la medular y arriba, si el capitán Leo Messi acepta dosificarse, Julián o su compañero Giuliano Simeone esperan su oportunidad.

Por parte de Jordania, los asiáticos acudirán a la cita por hacer acto de presencia después de quedar definitivamente eliminada en el partido contra Argelia (1-2), donde sufrió la remontada tras ir 33 minutos por delante en el marcador. Una media hora en la que los asiáticos tenían la esperanza de poder hacer historia en su primer Mundial.

Pese a tener cero puntos en la clasificación, la ofensiva jordana puede resultar una amenaza para que Argentina no consiga la perfección. Ali Olwan y Nizar Al-Rashdan son los únicos goleadores que han conseguido batir las porterías de Austria en el primer partido (3-1) y de Argelia. Sin duda, poder ganar o puntuar ante Argentina sería, pese a la eliminación, un broche de oro a su primer e histórico Mundial.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

JORDANIA: Abulaila; Haddad, Nasib, Al-Arab, Abualnadi, Taha; Al-Rawabdeh, Al-Rashdan; Al-Fakhouri, Olwan; y Al-Tamari.

ARGENTINA: Juan Musso, Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; De Paul, Palacios, Lisandro Martínez, Lo Celso; Giuliano Simeone, Nico González y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: István Kovacs (RUM).

--ESTADIO: AY&T Stadium de Dallas.

--HORA: 04.00/DAZN.