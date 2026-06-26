Australia firma un soso empate con Paraguay para acceder a los cruces

SANTA CLARA, CA - JUNE 25: Lucas Herrington #25 of Australia and Julio Enciso #19 of Paraguay fight for the ball during the FIFA World Cup Group D match between Paraguay and Australia on June 25, 2026 at San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, CA. - Europa Press/Contacto/Bob Kupbens

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de Paraguay ha empatado este viernes sin goles con la de Australia durante la tercera y última jornada del Grupo D en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, sellando los oceánicos su billete para unos dieciseisavos de final donde aspiran a estar los guaraníes.

En el Levi's Stadium de Santa Clara, California (EE.UU.), hogar de los San Francisco 49ers, tuvieron los australianos una temprana ocasión mediante un derechazo de Jackson Irvine desde el costado derecho del área, bien repelido a saque de esquina por el guardameta Orlando Gill.

Pero fue un espejismo, ya que los 'socceroos' mostraron poco colmillo aparte de los intentos de Cristian Volpato por ganar metros en la banda derecha. La 'Albirroja' exhibía aún menos mordiente, quizá acusando la baja del sancionado Miguel Almirón, y la primera pausa de hidratación no modificó esa dinámica porque el siguiente ataque fue de los oceánicos.

En el 36', y tras haber combinado con Aiden O'Neill en la frontal del área, Jordan Bos tiró un zurdazo que embolsó Gill a media altura. Ya en el tiempo añadido, Gill tuvo más tarea desviando un zurdazo de Volpato desde la esquina derecha del área, como cierre a una primera mitad sosa.

Según caía el sol en la Bahía de San Francisco, y bajo hilo musical donde sonaron 'Livin' on a Prayer' de Bon Jovi y 'Hey Ya!' de Outkast, el seleccionador paraguayo retiró en el descanso a Alexandro Maidana para meter a Maurício Magalhães. Y tanto el recién entrado como Andrés Cubas dispararon pronto, desatinados, hacia el arco de Patrick Beach.

Algo había variado en el conjunto sudamericano, sobre todo al ver a Julio Enciso más activo en su ataque, y la reacción de Tony Popovic para sus 'socceroos' fue introducir a Ajdin Hrustic en el lugar de Volpato. De inmediato eso generó un acercamiento de Nestory Irankunda, tras fallo de Omar Alderete, hasta acabar con un derechazo raso demasiado cruzado.

Luego Hrustic tampoco acertó con un disparo tras una jugada a balón parado, a las puertas de una segunda pausa de hidratación que dejó un escenario prácticamente igual. Ni guaraníes ni oceánicos estaban vivaces en transición y el cronómetro se consumía entre el tedio, del cual quiso salir Enciso mediante un derechazo en la frontal del área que no atinó.

La réplica fue un eslalon de Bos por el extremo derecho hasta entrar al área rival, recortar hacia su izquierda y tirar forzado, raso y sin problemas para Gill. Entonces Popovic confió para los minutos finales en el espigado Tete Yengi, cuya presencia inquietó a la zaga de Paraguay, con José Canale como central tras reemplazar al renqueante Alderete.

Ya cuando el partido agonizaba, Bos se fabricó otra ocasión similar a la de un rato antes, con un mejor zurdazo que aun así salió desviado. En el lado opuesto del campo, contestó Maurício con un derechazo raso desde fuera del área y donde Beach se lució para impedir la diana paraguaya.

Yengi tuvo la ultimísima oportunidad sin puntería y Australia amarró el segundo puesto con cuatro puntos después de este 0-0; mientras, la 'Albirroja' cerró también cuatro puntos, rozando billete para los cruces como una de las mejores terceras de grupo, si bien deberá esperar para corroborar dicho estatus cuando termine esta fase inicial del torneo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARAGUAY, 0 - AUSTRALIA, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

PARAGUAY: Gill; Cáceres, Velázquez, G. Gómez, Alderete (Canale, min.84), Maidana (Maurício, min.46); D. Gómez (Bobadilla, min.90+2), Cubas, Galarza (Alonso, min.90+2), Enciso; y Ávalos (Arce, min.67).

AUSTRALIA: Beach; Circati, Souttar, Herrington; Behich, O'Neill, Irvine (Okon-Engstler, min.84), Bos; Metcalfe, Volpato (Hrustic, min.58) e Irankunda (Yengi, min.84).

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a D. Gómez (min.77) por parte de Paraguay y a Irvine (min.46) en Australia.

--ESTADIO: Levi's Stadium, 68.827 espectadores.