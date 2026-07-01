Baena: "Sabía de qué rol podía venir, pero cada uno tiene su oportunidad"

Álex Baena, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Álex Baena confesó que no esperaba tener el "rol" protagonista en el Mundial que pudo tener en la victoria contra Uruguay, pero recordó que cada "uno tiene su momento", confiando en seguir aprovechando sus oportunidades de cara a una fase decisiva que empieza este jueves contra Austria.

"Hay que sumar en este tipo de partidos de donde sea, te toque de titular o de suplente. Sabía de qué rol podía venir, pero el Mundial es muy largo, cada uno tiene sus momentos, su oportunidad. Ahora me ha tocado a mí e intentaré no desaprovecharla", afirmó a los medios ya en Los Ángeles, donde juegan los dieciseisavos de final.

Baena apuntó que España está igual de fina que el primer día, pero los rivales también juegan. "Como el primer día, solo que cada partido es un mundo, las selecciones cada día se preparan más para jugar contra nosotros, tienen ganas de ganarnos y eso dificulta mucho los partidos", apuntó.

El jugador del Atlético valoró su gol y el momento que atraviesa con la selección. "El más importante no creo, pero sí de lo más orgulloso y lo más feliz que me ha hecho. He conseguido cosas importantes, pero el día que más orgulloso me he sentido de mí mismo. Estamos en el momento de selección que es lo importante, sacar esto como equipo, si ayudamos con individuales, mucho mejor", afirmó.

"Todos los partidos son tan difíciles que lo que queremos es ganar. Nos gustaría ganar 5-0, jugando muy bien, pero el partido de Uruguay por ejemplo fue muy duro, muy difícil de jugar, en este tipo de torneos lo importante es ganar", añadió.

Por otro lado, Baena confesó que han ensayado los penaltis. "Hemos ensayado los penaltis porque estamos viendo que va a ser un factor importante. Ojalá no tengamos que llegar pero si se da, adelante. Yo siempre quiero tirar, siempre he tenido confianza en ese tipo de cosas", confesó.

"Muchas veces hacemos que los equipos se encierren, puede ser que sea ese tipo de partido y lo intentaremos sacar como sea. Todavía tenemos mucho margen de mejora, podemos hacer mucho mejor juego, estar un poco más frescos, pero el equipo está muy bien, y con el paso de los partidos lo sacaremos. Ojalá tengamos el balón los 90 minutos todos los partidos y tengamos que atacar a un bloque bajo. Eso significa que no nos están haciendo daño", terminó.