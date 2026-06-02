Bélgica doblega a Croacia en el regreso goleador de Lukaku

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Bélgica se ha impuesto este martes a Croacia (0-2) en uno de sus partidos amistosos de preparación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, un resultado que le permite encadenar 12 encuentros sin conocer la derrota.

En Rijeka, los 'Diablos Rojos' monopolizaron prácticamente las ocasiones de la primera mitad y consiguieron adelantarse a los 38 minutos en una incursión por banda izquierda de Jérémy Doku, encargado de poner un centro al área que Youri Tielemans remató para establecer el 0-1.

El combinado balcánico, semifinalista en las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo, apenas consiguió inquietar en los primeros 45 minutos y solo estuvo cerca de anotar en un disparo de Luka Modric que obligó a actuar a su antiguo compañero en el Real Madrid Thibaut Courtois.

En la reanudación, el delantero de Osasuna Ante Budimir rozó el empate dos minutos después de ingresar al terreno de juego con un remate que repelió el larguero, y Hans Vanaken respondió con un cabezazo que también se estrelló en el palo.

Rudi Garcia aprovechó la cita para hacer debutar al futbolista de ascendencia española Matías Fernández-Pardo y para dar minutos a hombres como Romelu Lukaku, que no jugaba con su selección desde septiembre de 2025 y que finiquitó el choque ya en el descuento.

El máximo goleador de la historia de Bélgica, que esta temporada ha gozado de pocos minutos con el Nápoles lastrado por una lesión, se reivindicó en los 20 minutos finales al culminar un contraataque en el minuto 96. Con ello, alcanza los 90 goles con los 'Diablos Rojos'.

Bélgica está encuadrada en el Grupo G de la Copa del Mundo junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda, mientras que los de Zlatko Dalic formarán el Grupo L con Inglaterra, Panamá y Ghana.

Precisamente, los africanos, con el centrocampista del Villarreal Thomas Partey como titular y con minutos para Iñaki Williams (Athletic Club), Kwasi Sibo (Real Oviedo) y Abdul Mumin (Rayo Vallecano), también jugaron este martes, cosechando un empate ante Gales (1-1). Caleb Yirenkyi puso por delante al combinado ghanés en el 66, y el delantero del Liverpool Lewis Koumas, en el 93, igualó la contienda.

Mientras, Marruecos, polémica campeona de África y que en el Mundial compartirá el Grupo C con Brasil, Haití y Escocia, arrasó a Madagascar (4-0) en otro amistoso con doblete del centrocampista del PSV Eindhoven Ismael Saibari antes del descanso y con tantos de Soufiane Rahimi y Ayoub El Kaabi.