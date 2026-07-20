Cabreiroá celebra el Mundial de España con una 'pausa de hidratación' con masaje y agua en A Coruña. - CAIBREROÁ

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cabreiroá, marca de agua mineral natural de Corporación Hijos de Rivera y patrocinadora oficial de 'La Roja', ha felicitado a la selección española por su título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y ha impulsado una iniciativa con una original 'pausa de hidratación' con un masaje y una nevera con agua en A Coruña.

"Hay pocas cosas tan especiales como poder acompañar a un equipo que consigue emocionar a todo un país. Como marca patrocinadora oficial de 'La Roja', nos sentimos muy orgullosos de estar al lado de la Selección y de una afición que ha demostrado, una vez más, que su apoyo no entiende de distancias. Enhorabuena a todos por este triunfo", señaló Alejandro Fuente, Marketing Manager de Aguas de Corporación Hijos de Rivera.

Y para que las celebraciones continúen este lunes, además de un ambicioso plan de medios con gráficas y spot de 20 segundos especialmente adaptados para la ocasión, durante todo el día, la marca pondrá a disposición de todos los aficionados que se acerquen a la plaza de la céntrica plaza de María Pita, en A Coruña, un sillón de masaje y una nevera repleta de Cabreiroá, para que los seguidores puedan hacer 'la pausa de hidratación' que merece la recuperación de la celebración del histórico triunfo.

Esta acción forma parte de 'Nos mueve la sed', la campaña con la que Cabreiroá ha querido acompañar a la afición durante todo el campeonato. Con ella, la marca ha pretendido reforzar su compromiso con el deporte y con una forma de vivir el fútbol basada en compartir emociones, acercando a los seguidores experiencias únicas ligadas a la selección española.

Entre las principales iniciativas desarrolladas destaca la mayor edición especial de la historia de Cabreiroá. Más de siete millones de botellas incorporaron las imágenes de dieciséis jugadores de las selecciones masculina y femenina y se distribuyeron en los principales canales de alimentación, hostelería y conveniencia.

Además, cada envase incluía un código promocional con acceso a premios diarios de 'merchandising', sorteos mensuales de televisores y tablets TCL y la posibilidad de ganar un viaje para dos personas a Estados Unidos para animar a la selección española en directo.

Uno de los momentos más destacados de la campaña llegó con Cabreiroá Airlines, una iniciativa protagonizada por Iván Helguera, quien cedió su asiento en el vuelo a Estados Unidos para que un aficionado pudiera vivir una experiencia única junto a 'La Roja'.

El ganador fue elegido en directo durante el programa Zapeando, convirtiendo la acción en uno de los hitos más comentados de la campaña.

Tras la clasificación para la final, la marca reforzó su apuesta por acercar este momento histórico a la afición con nuevas iniciativas.

En menos de veinticuatro horas puso en marcha un sorteo exprés en redes sociales para regalar un segundo viaje a Nueva York, permitiendo que otro seguidor pudiera acompañar a la selección en la final del campeonato.

Finalmente este domingo Cabreiroá animó la celebración en las calles de A Coruña. Coincidiendo con la final, la marca repartió aplaudidores entre los aficionados e instaló un espacio de hidratación.

"En Cabreiroá entendemos el deporte como un espacio para compartir emociones. Por eso hemos querido acompañar a la afición durante estos meses y estar presentes en los momentos más especiales que ha vivido junto a la Selección Española de Fútbol", afirmó Fuente.