La Catar de Lopetegui arranca el Mundial ante la fiable Suiza

El técnico español Julen Lopetegui, seleccionador de Catar, durante un amistoso ante Irlanda en Dublín. - Brian Lawless/PA Wire/dpa

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Catar y Suiza disputan este sábado (21.00/DAZN) la primera jornada del igualado Grupo B del Mundial, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá, en el estreno en su segunda participación en este torneo del equipo entrenado por Julen Lopetegui, que quiere celebrar su primer triunfo mundialista, ante un equipo helvético que ha alcanzado los octavos de final en las tres últimas ediciones.

En San Francisco (Estados Unidos), se disputa el segundo partido del aparentemente competido Grupo B, solo con Suiza, quizá, un paso por delante del resto y favorita para hacerse con el primer puesto. Y el equipo entrenado por Murat Yakin se ha ganado esa condición por su bagaje en esta competición y, principalmente, por una fase de clasificación casi perfecta.

El combinado helvético lideró su grupo con cuatro victoria, dos empates y ninguna derrota -nunca fueron por detrás en el marcador-, y apenas encajó dos tantos, ambos en los dos últimos partidos -solo Inglaterra recibió menos-, por las 14 dianas a favor, con Breel Embolo como máximo goleador (4). Además, solo han perdido un encuentro, amistoso ante Alemania, en una serie de 14 partidos desde que España les venciera (3-2) en noviembre de 2024 en la Liga de Naciones.

Una fiabilidad que ya viene de lejos, ya que esta será su sexta participación mundialista consecutiva -desde 1994 solo ha faltado a dos Mundiales (1998 y 2002)-, pisando los octavos de final en las últimas tres ediciones. Son un equipo incómodo, sólido y difícil de batir, que se beneficia de estar alejado de los focos, con seleccionador carismáticos y una convocatoria que mezcla veteranía y experiencia con el nuevo talento.

Granit Xhaka sigue siendo el líder de una selección que también cuenta con el central Manuel Akanji, sin olvidar a otros como Ricardo Rodríguez o Rubén Vargas -que llega entre algodones-, del Real Betis y el Sevilla FC; Embolo o Dan Ndoye, mientras Michel Aebischer apunta a quitarle la titularidad a Denis Zakaria.

Así, en las dos últimas Eurocopas, disputadas en 2021 y 2024, se ha colado entre los ocho mejores equipos del 'Viejo Continente'. También tiene a su favor la selección 19 del ranking FIFA que no pierde su primer partido en un Mundial desde 1966, sumando desde entonces 3 victorias y 3 empates.

Enfrente estará una Catar que fue anfitriona del Mundial hace cuatro años, pero su impacto apenas fue apreciable, con tres derrotas en tres partidos. Ahora, se clasificaron para la edición de este verano tras encabezar el Grupo A de la cuarta ronda clasificatoria, guiados desde el banquillo por el español Lopetegui, que se estrenará en un Mundial, después del episodio de 2018, cuando fue destituido como seleccionador de España por ser anunciado días antes por el Real Madrid.

No obstante, la campeona de Asia en 2019 y 2023 solo ha ganado uno de sus últimos 11 partidos -solo ha marcado dos goles en sus últimos seis encuentros-, desde agosto de 2025, y llega a la cita tras perder ante Irlanda (1-0) y empatar sin goles frente a El Salvador en dos amistosos.

El reto de Lopetegui será conseguir que esta selección, ya asentada en su continente, compita contra los combinados de primer nivel europeo y sudamericano, algo que le cuesta especialmente ante equipos del 'Viejo Continente', ya que solo ha sumado dos triunfos en sus últimos 15 duelos ante selecciones europeas.

El técnico de Asteasu ha conseguido dotar de identidad a este grupo, con una idea basada en la posesión y el dominio del balón, algo que quizá le cueste imponer en este Mundial. Los nombres más peligrosos del equipo catarí son Akram Afif, uno de los mejores jugadores asiáticos y autor del gol en el 0-1 en un amistoso en 2018 entre Suiza y Catar, el único precedente, y Almoez Ali, máximo goleador histórico de la selección, con 55 tantos en más de 100 partidos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

CATAR: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Ahmed; Jassem Gaber, Fathi, Boudiaf; Edmílson Jr., Almoez Ali y Afif.

SUIZA: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Aebischer, Xhaka; Ndoye, Embolo y Vargas.

--ÁRBITRO: Saíd Martínez (Honduras).

--ESTADIO: San Francisco (Estados Unidos).

--HORA: 21.00/DAZN.