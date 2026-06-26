Croacia y Ghana se retan por los dos primeros puestos

Ante Budimir celebra su gol en el Panamá-Croacia del Mundial - Nathan Denette/Canadian Press vi / DPA

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Croacia y Ghana afrontan este sábado en Filadelfia (23.00 horas/DAZN) una 'final' por el pase a dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un duelo en el que los balcánicos necesitan ganar para garantizar su billete sin esperar a la 'suerte' de los terceros y en el que al combinado africano, que lucha por ser primero de grupo, le valdría incluso el empate.

Con la eliminación de Panamá como única certeza, el resto de incógnitas se mantienen vivas en el apretado Grupo L de cara a la tercera y última jornada. Por el momento, Inglaterra se encuentra en cabeza con cuatro puntos, los mismos que los ghaneses, mientras que Croacia es tercera con tres y los centroamericanos todavía no han puntuado.

Así, la primera posición está todavía en juego, por lo que el encuentro en el Lincoln Financial Field, hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL, será vital para determinar la suerte del grupo, en el que el tercero también podría asegurarse una plaza en las eliminatorias. Al primero, le esperará un tercero de grupo en Atlanta el 1 de julio, mientras que el segundo clasificado se citará el 2 de julio en Toronto con el segundo del Grupo K, previsiblemente Colombia o Portugal; el tercero, si pasa, se medirá con un primero.

Los croatas pudieron reponerse a un mal estreno ante los de Thomas Tuchel (4-2) con una ajustadísima victoria ante los 'Canaleros' (0-1), gracias a un gol de Ante Budimir. La subcampeona mundial de 2018 y tercera en Catar 2022 necesita ofrecer una mejor versión en Filadelfia si no quiere marcharse a casa a las primeras de cambio.

Para no tener problemas, tendrá que ir a por una victoria frente a los africanos. Si eso sucede e Inglaterra gana su partido, pasará como segunda, pero si los británicos no logran vencer, lo harán como primera. Cualquier otro resultado le deja en manos de la fortuna.

Este sábado, los de Zlatko Dalic tratarán de hacer valer su experiencia en grandes citas, apostando por veteranos como Luka Modric -que alcanzó ante Panamá los 200 partidos con su selección- e Ivan Perisic, que se convertirán en los primeros dos croatas en ser titulares en 20 partidos de la Copa del Mundo.

Enfrente, Ghana, que derrotó a Panamá en su debut (1-0) y posteriormente rascó un empate con los ingleses (0-0), solo necesita sumar un punto para avanzar entre los dos primeros a dieciseisavos, aunque consciente de que una victoria podría abrirle la puerta incluso del liderato del grupo. En el horizonte, llegar a las eliminatorias por primera vez desde Sudáfrica 2010, un histórico torneo donde Uruguay interrumpió su camino en los penaltis en cuartos de final.

Si gana e Inglaterra no hace lo mismo, será primera, igual que si los 'Three Lions' vencen pero quedan por detrás en golaveraje -ahora mismo, +2 para los europeos y +1 para los africanos-. También logrará coronar el grupo si empata y los de Tuchel pierden.

La segunda plaza, en cambio, complica la vida a los de Carlos Queiroz, que tendrían que afrontar su duelo de dieciseisavos en Toronto sin el centrocampista del Villarreal Thomas Partey, al que le fue denegado el visado para entrar en Canadá por las acusaciones de violación y agresión sexual que pesan sobre él en Reino Unido. Serán segundos si vencen y también lo hace Inglaterra con mejor golaveraje; si empatan y los ingleses no pierden; o si caen e Inglaterra también lo hace, pero con peor golaveraje que los africanos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CROACIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Pasalic, Baturina, Perisic; y Budimir.

GHANA: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Williams, Semenyo y Ayew.

--ÁRBITRO: Drew Fischer (CAN).

--ESTADIO: Lincoln Financial Field de Filadelfia.

--HORA: 23.00/DAZN.