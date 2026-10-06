Cucurella: "Ha sido un toque de atención"

Marc Cucurella con la selección española de fútbol - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Marc Cucurella ha asegurado que el partido de este martes ante Croacia (1-2), en el que los de Luis de la Fuente tuvieron que remontar el gol inicial del combinado balcánico, ha sido "un toque de atención" para que no se confíen, aunque ha resaltado que lo importante ha sido "la reacción" del equipo.

"Ha sido un partido difícil, sabíamos que ellos iban a reaccionar; venían de dos partidos difíciles y jugaban en casa. Lo más importante ha sido la reacción del equipo. También es un toque de atención, que si salimos relajados cualquier equipo nos puede hacer daño. Al final, tres puntos más, clasificados y otro partido más sin perder", señaló en zona mixta tras el encuentro en Split.

Por otra parte, habló de la acción de Ivan Perisic, en la que estuvo implicado, que supuso la segunda amarilla y la expulsión del jugador croata. "Es un lance del partido. Yo creo que falta clara, ya estaba amonestado. El VAR también lo ha chequeado, o sea que sin más, son cosas que pasan en el partido y ya está. Nos tenemos que quedar con esa reacción del equipo, que demostramos una vez más por qué somos uno de los mejores equipos", indicó.

Por ese incidente, el defensa del Real Madrid recibió pitos de la afición local el resto del choque. "No voy a poder salir de España, como siga así (risas). Es broma, son cosas que pasan. Entiendo que ellos también tienen que apretar, jugaban en casa, todo el estadio lleno. Las cosas quedan en el campo, nunca he tenido ningún problema. Son gajes del oficio", explicó.

En otro orden de cosas, Cucurella valoró la profundidad de banquillo de 'La Roja' y alabó al bigoleador Mikel Merino. "Somos 26, todos podemos ser titulares. El míster tiene que elegir, pero se ha demostrado otra vez más que muchas veces los partidos los gana la gente que entra desde el banquillo. La manera en que entrena, cómo encara todos los minutos... Hoy ha sido otra vez decisivo. Es un jugador que en todos los minutos que tiene intenta aportar el máximo. Eso no es casualidad, es fruto de mucho trabajo, de estar siempre preparado. Se lo merece", apuntó.

Por último, habló de cómo encara su regreso al Real Madrid. "Ha servido para desconectar, para seguir preparando también tres partidos para seguir cogiendo ritmo. Tengo ganas de volver al equipo, de volver a la rutina y, sobre todo, de seguir en una buena dinámica y conseguir victorias", finalizó.