Mikel Merino: "No queremos ver el techo de esta selección"

Archivo - Mikel Merino - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Mikel Merino ha asegurado que "no" quieren "ver el techo" de esta selección, que este martes se ha impuesto a Croacia (1-2) en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, un partido en el que el navarro ha firmado un doblete que ha permitido remontar a los de Luis de la Fuente.

"Y que sigamos sin verlo (el techo), nosotros tampoco lo queremos ver. Miramos hacia arriba pero con los pies en el suelo, sabiendo la humildad que tenemos que tener, que cualquier día como hoy se te puede escapar la racha de victorias. Hay que seguir dándole valor a esto que estamos haciendo, incluso en días que se complican. Estoy muy orgulloso de este grupo y vamos a por más", señaló en declaraciones a RTVE tras el encuentro.

"Estoy muy contento por poder ayudar otra vez más al equipo. Un partido más en el que me empezar desde el banquillo y hay que salir con la mejor actitud posible; aunque las cosas no te vayan a favor y estés un poco rabioso por no ser titular, hay que poner lo mejor de ti. Todos los que han entrado han aportado su granito de arena. Esto es lo que es la selección, un equipo, una familia, y un día más se demuestra".

Además, desveló qué le pidió De la Fuente cuando le dio entrada tras el descanso. "Que salga a hacer lo que sé hacer, a tener la pelota, a que nos den un poquito más las posesiones, estar encima de ellos para el tras pérdida, que estaban corriendo y haciendo daño sobre todo porque la gente se venía arriba y generaba un poquito de pánico, y luego cargar a área y que intentara hacerles daño. Es lo que he intentado hacer", manifestó.

Por otra parte, Merino analizó su segundo gol de la noche. "Ha sido más de llegada de segunda línea. Ha sido un momento en el que hemos hecho el cambio táctico y me han puesto de '8', a jugar un poquito más en la base. Es lo que tiene conocer también a tus compañeros, en cuanto ha recibido Zubi -Zubimendi- con el pie abierto, sé lo bueno que es y el pie que tiene para meter esos balones de segunda línea y he roto al espacio. Me ha puesto un balón perfecto, un poquito atrás. A veces, de esas, controlas tres mal y una bien, y me ha tocado que fuese bien. Y la finalización ha estado bien también", finalizó.