David Alaba: "No pensamos escondernos contra España, todo es posible"

David Alaba, selección Austria, Mundial 2026 - Georg Hochmuth/APA/dpa

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección de Austria, David Alaba, valoró el momento único que viven tanto él como sus compañeros en el Mundial 2026 y confió en dar la campanada contra España este jueves en dieciseisavos de final, ya que "todo es posible" y no piensan esconderse contra la campeona de Europa.

"Llevamos más de una década intentando clasificarnos para un Mundial. El hecho de haberlo conseguido ahora es algo muy especial. Estoy muy agradecido por mi trayectoria hasta el momento, pero poder jugar en un Mundial es algo realmente especial", afirmó este miércoles en la previa del cruce en Los Ángeles.

En una intervención que recoge la web de la Federación Austriaca de Fútbol, Alaba describió el honor de capitanear a su país en la primera eliminatoria para Austria en un Mundial desde 1954. "Es un gran honor liderar al equipo en el campo como capitán y dar ejemplo. Pero siempre he recalcado que en este rol simplemente quiero ser yo mismo: asumir la responsabilidad, pero al mismo tiempo ayudar al equipo lo máximo posible con mi estilo de juego y mi presencia. Cuando te permiten representar a tu país en un torneo así, realmente te marca. Es difícil de describir", afirmó.

Alaba, futbolista del Real Madrid desde 2022 hasta el final de la pasada campaña, reconoció el partido de España como especial, pero dejó claro que lo darán "todo". "Somos conscientes de la calidad de España, tanto a nivel colectivo como individual. Sin embargo, no pensamos escondernos. Conocemos nuestras fortalezas y, si las aprovechamos en el campo, podemos poner en aprietos a un rival así e incluso ganarle. Ese es nuestro objetivo. Lo daremos todo. En una eliminatoria de un Mundial, todo es posible", dijo.

Alaba reconoció también su largo camino para llegar a este torneo, con lesiones más y menos graves durante su carrera. "Estas etapas te marcan. Aprendes muchísimo, ves algunas cosas de otra manera y valoras muchas otras más. Trabajé duro durante este tiempo para poder estar aquí hoy. Estas experiencias te hacen más fuerte y te hacen apreciar aún más el fútbol", comentó.

"Veía los Mundiales por televisión y soñaba con ser futbolista profesional. Cuando lo recuerdo ahora, todavía me emociono porque tengo la oportunidad de jugar en un Mundial. Es un gran privilegio. Somos conscientes de que somos modelos a seguir. Cuando los niños de Austria nos ven y empiezan a soñar con ser futbolistas, nos llena de orgullo", apuntó pensando en su afición.

"Somos conscientes, por supuesto, del gran respaldo que tenemos en Austria. Estamos igual de motivados y queremos hacer todo lo posible para vencer a España. Sabemos que no será fácil, pero estamos aquí para soñar en grande, para hacer historia y para continuar este camino junto a la afición", terminó.