Dean Huijsen: "Perderme el Mundial fue un momento triste"

El central español Dean Huijsen durante el partido ante Croacia de la Liga de Naciones. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA, 29 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS Manuel Polo) -

El central de la selección española Dean Huijsen ha comentado este martes que no estar presente en la lista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue "triste" y que a día de hoy sigue siendo "una gran decepción" para él pero que lo importante es que ahora "está de vuelta".

"Ojalá podamos ganar otra estrella. Perderme el Mundial fue un momento muy triste para mí y mi familia. Realmente lo pasé mal, pero lo importante es que estoy de vuelta", confesó el central internacional español en zona mixta tras la victoria de España frente a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Huijsen reconoció que a día de hoy sigue siendo "una gran decepción" a nivel personal, pero que "el fútbol no te espera". "Hay que seguir trabajando. Lo primero que hice fue irme lejos de vacaciones, a Bali con mis amigos, a pasármelo bien", apuntó.

Sobre su complicidad como pareja de centrales con Pau Cubarsí, señaló que se siente "bien" con el central azulgrana. "Vosotros veis el nivel que tiene Pau. Creo que nos compaginamos bien juntos. Ojalá sea así y seamos una pareja de futuro. Aparte de ser buen jugador es un buen chico. Ojalá podamos compartir vestuarios mucho tiempo", deseó.

El central del Real Madrid no quiso mojarse sobre su favorito para el Balón de Oro: "Me alegraré por quien sea. Tengo muchos compañeros que están en la lista. Es un placer jugar con jugadores tan buenos como Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Rodri. Aprendo de ellos cada día".

Por último, explicó que en la conversación que tuvo con Luka Modric al final del partido habló de como estaba el croata. "Es una leyenda del fútbol. Lo hemos visto hoy, que todo el mundo lo aplaude. He jugado poco tiempo con él, pero fue un placer jugar con un jugador tan grande", concluyó.