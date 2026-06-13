Ecuador afronta su primer examen ante Costa de Marfil

Jugadores de Ecuador - Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Pres / DPA

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Ecuador inicia este domingo en Filadelfia, madrugada del lunes en España (01.00 hora peninsular española/DAZN), su quinto Mundial con una de las generaciones más prometedoras de su historia, en una primera jornada del Grupo E en la que se medirá a Costa de Marfil, que regresa doce años después a una Copa del Mundo.

En el Lincoln Financial Field, casa de los Philadelphia Eagles de la NFL, la 'Tri' afronta su debut en la cita que acogen Estados Unidos, México y Canadá en uno de sus momentos más dulces. Con el argentino Sebastián Beccacece al mando, el combinado sudamericano acumula 19 partidos consecutivos invicto.

Desde el 7 de septiembre de 2024 -cuando cayó ante Brasil (1-0) en el debut del técnico rosarino-, Ecuador no pierde un encuentro -ocho victorias y 11 empates-, una racha que le ha permitido terminar en segunda posición en las Eliminatorias Sudamericanas solo por detrás de Argentina, vigente campeona del mundo. Solo cinco goles encajados en la fase de clasificación -el equipo menos goleado- y 13 porterías a cero muestran la principal fortaleza de la selección ecuatoriana.

Y es que en defensa cuentan con hombres curtidos en el fútbol europeo como el lateral izquierdo del Arsenal Piero Hincapié o el central del Paris Saint-Germain Willian Pacho, mientras que Moisés Caicedo, centrocampista del Chelsea, o el delantero Enner Valencia, ahora en las filas del Pachuca mexicano, suben la calidad de un conjunto que quiere romper su techo.

En cuatro participaciones, la 'Tri', número 23 del ranking FIFA, solo ha conseguido pasar una vez a las eliminatorias, en Alemania 2006, cuando la Inglaterra de David Beckham le cortó el paso en octavos de final. En el resto de Copas del Mundo, en las ediciones de 2002, 2014 y 2022, no pasó de la fase de grupos.

Ahora, afronta un enfrentamiento inédito ante Costa de Marfil, que regresa a una cita mundialista doce años después y que integra un Grupo E en el que también están Alemania y Curazao. Tras no perderse el Mundial entre 2006 y 2014, la tricampeona de África (1992, 2015 y 2023) sueña con poder superar por primera vez la primera fase.

En la fase de clasificación, la 33ª selección del mundo se sacó el billete directo al terminar segunda solo por detrás de Túnez, sin encajar ni un solo gol, y ahora acude a su estreno en Filadelfia con una racha de tres triunfos seguidos, el último de ellos nada menos que ante Francia (1-2), y después de haber perdido solo uno de sus últimos nueve compromisos -siete victorias y un empate-.

Siempre amparados en su solidez defensiva, los 'Elefantes' de Emerse Faé tratarán de sorprender de la mano del exbarcelonista Franck Kessié y de Ibrahim Sangaré, puntales en el centro del campo, o de delanteros como Amad Diallo, Simon Adingra y Evann Guessand, sin olvidar a la perla del RB Leipzig Yan Diomandé.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

COSTA DE MARFIL: Fofana; Ghislain Konan, Ndicka, Kossounou, Singo; Kessié, Seko Fofana, Sangaré; Amad Diallo, Guessand y Adingra.

ECUADOR: Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Angulo, Caicedo, Vite; Plata, Yeboah y Enner Valencia.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA).

--ESTADIO: Filadelfia.

--HORA: 01.00/DAZN.