España y su banquillo siguen marcando la diferencia

Archivo - El centrocampista español Mikel Merino celebrando su gol en cuartos de final del Mundial ante Bélgica. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Mikel Merino fue el protagonista de la victoria de España en Split ante Croacia (1-2), en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, con un doblete tras entrar en el partido en la segunda parte, demostrando una vez más que la campeona del mundo goza de una gran profundidad de banquillo.

Con el triunfo de España ante Croacia, la campeona del mundo encadena 42 partidos consecutivos sin conocer la derrota, los once últimos con victoria. Una racha que convierten al combinado dirigido por Luis de la Fuente en uno de los mejores equipos de selecciones de la historia, ya que a estos éxitos se les suma el título de la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.

Unos resultados que la 'Roja' está consiguiendo con una gran generación de futbolistas que recuerda a la generación que encadenó Eurocopa, Mundial y Eurocopa entre 2008 y 2012. Como en aquella ocasión, España cuenta con muchos de los mejores jugadores del mundo en cada posición, y prueba de ello es que jugadores de talla mundial como David Raya, Fermín López, Pedri González o Mikel Merino no cuentan con un puesto asegurando en el once inicial.

Y es que una de las grandes virtudes del combinado nacional es la gran cantidad de variantes que tiene De la Fuente a la hora de plantear un partido. Una ventaja que le permite cambiar el signo o la dinámica de un encuentro introduciendo modificaciones desde el banquillo. La última prueba de ello la sufrió Croacia en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, donde Mikel Merino, con un doblete entrando en el arranque de la segunda mitad, remontó un partido que se había puesto cuesta arriba.

Los dos tantos del navarro son los dos últimos de un total de seis goles que han aportado jugadores salidos desde el banquillo en las cuatro primeras jornadas de la Liga de Naciones. Seis tantos de un total 12 conseguidos por España, lo que supone que el 50 por ciento de los goles de la campeona del mundo en el torneo los han aportado suplentes.

Especialmente relevante es la figura del futbolista del Arsenal FC inglés, con tres goles ya que también marcó el 3-1 final ante Chequia en Oviedo, y una asistencia desde el banquillo, alargando el gran impacto que ya ofreció en la Copa del Mundo. Además, Álex Baena y Mikel Oyarzabal salieron en la segunda parte para voltear el marcador en Wembley ante Inglaterra con el 2-2 y el decisivo 2-3, con el andaluz dando también una asistencia, mientras que Nico Williams cerró el 4-1 en Sevilla ante Croacia.

Además, el número aumenta a 10 si lo que se tiene en cuenta las asistencias, teniendo especial relevancia el gol de la victoria ante Inglaterra, el cuarto en Sevilla ante Croacia y el del triunfo frente a los croatas en Split. En todos ellos, tanto el asistente como el goleador habían ingresado en el terreno de juego durante el transcurso del partido.

Pero el impacto de los jugadores salidos desde el banquillo no es una novedad del primer parón de selecciones del curso. En el Mundial, tres de los seis goles que marcó España en el torneo desde la ronda de cuartos de final los aportaron suplentes. De nuevo Merino, con sus tantos claves en octavos ante Portugal y Bélgica, y Ferran Torres, autor del gol que dio el título en la final ante Argentina, con asistencia de otro suplente, Nico Williams.

Y es que, desde que Luis de la Fuente se hiciera cargo de la selección española, la 'Roja' ha superado 12 eliminatorias a partido único --cinco en el Mundial, cuatro en la Eurocopa y tres en la Liga de Naciones--, y de ellas cinco las superaron con un gol decisivo anotado por un jugador salido desde el banquillo. A las ya mencionadas se unen Joselu, que dio la victoria ante Italia en la semifinal de la Liga de Naciones 2023, y Merino en los cuartos de la EURO 2024 ante Alemania.

Personificando estos excelentes datos en un jugados, el nombre no puede ser otro que Mikel Merino. El centrocampista navarro se ha especializado en aportar desde el banquillo ya que de los 15 tantos que ha marcado como internacional absoluto, todos ellos a las órdenes de Luis de la Fuente, siete han sido sin formar parte del once inicial, a lo que se añaden tres de sus seis asistencias.