Mikel Merino lidera la remontada de España en Split

Archivo - El jugador de la selección española Mikel Merino celebrando un gol en el Mundial 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española ha ganado este martes a Croacia (1-2) en Split, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, en un duelo en el que los de Luis de la Fuente dieron la vuelta al tanto inicial de Ivan Perisic con Mikel Merino, autor de los dos goles españoles, y Unai Simón, que mantuvo viva a España con grandes intervenciones, para cerrar el parón con pleno de victorias y el billete a cuartos de final en el bolsillo.

Un gran segundo tiempo de la campeona del mundo fue suficiente para que España sumara su cuarta victoria en la Liga de Naciones. Mikel Merino lideró la reacción española con un doblete, el tercero que consigue con la absoluta, dando la vuelta al gol inicial de Perisic. Un triunfo, en el que también destacó la figura de Unai Simón, que supone para la 'Roja' la clasificación matemática a la ronda de cuartos de final, la undécima victoria seguida y elevar la cifra de partidos consecutivos sin perder a 43.

Para el último partido del parón de selecciones, De la Fuente optó por un once muy reconocible, en el que repitió Lamine Yamal, el centro del campo y Aymeric Laporte con respecto a la victoria ante Chequia. Además, dio entrada a entrada a Mikel Oyarzabal, Álex Baena, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Marc Pubill y Unai Simón. En Croacia, Bilic reforzó el centro del campo con Kristijan Jakic junto a Mateo Kovacic y Luka Modric.

Y la puesta en escena de Croacia sería buena. De hecho, consiguió ser el primer equipo en esta edición de la Liga de Naciones que no concede un gol de España en los primeros minutos de juego. Y serían los locales los primeros en acercarse con peligro a la portería rival, con un remate de cabeza de Stanisic que detuvo Unai Simón con solvencia. Pero no podría hacer nada pasado el cuarto de hora, cuando su parada a un remate cruzado de Matanovic cayó a Perisic, que cabeceó al fondo de la red.

Le tocaba remar contra corriente a España en Split ante una Croacia que estaba mucho más intensa sobre el césped. Y la empresa podría haber sido peor si Unai Simón no hubiera evitado con su tercera parada en el partido el tanto de Matanovic tras un grave error en salida de balón de Laporte. Sin duda, estaban siendo los peores minutos de la 'Roja' desde el debut mundialista ante Cabo Verde. Prueba de ello es que el primer remate de España llegaría en el minuto 25 en un libre directo estrellado en la barrera por Baena.

Pero con el paso de los minutos, la intensidad y la energía croata fue disminuyendo a la vez que España crecía, sobre con mayor protagonismo de Lamine Yamal. Aun así, le faltaba claridad en el último pase a los de Luis de la Fuente. Sí la encontraría Pedri en la última acción de la primera mitad, dejando en una posición franca a Lamine. Pero el extremo español, que intentó replicar la definición de su segundo gol en Sevilla, se encontró esta vez con el lateral de la red.

La segunda parte comenzó con un cambio en las filas de la 'Roja'. Mikel Merino entró en lugar de Baena, mandando a Dani Olmo al costado izquierdo. Y el cambio sentó bien a una dominante España que embotellaba en su propio campo a los locales. Y la más clara la tendría Lamine, que volvió erró un mano a mano ante Livakovic tras un pase extraordinario de Pau Cubarsí. Intentó el regate sobre el meta croata, pero se le marchó largo el último toque.

Sufría muchísimo Croacia ante una España mucho más fina, y el gol de la campeona del mundo parecía cuestión de tiempo. Y así sería. Dani Olmo habilitó en el interior del área a Mikel Merino, y el del Arsenal la puso con la zurda al palo largo, imposible para la estirada de Livakovic. Igualaba el marcador España y se iba a por el triunfo con media hora de encuentro aun por delante.

De la Fuente colocaba sobre el césped a Fermín López y Martin Zubimendi, mientras que Croacia hacía lo propio con Veljo, Peter Sucic y Baturina. Lo que no varió fue el dominio español, que tuvo en un disparo desde la frontal de Lamine, ligeramente desviado, el segundo. Aunque poco después el que pudo alterar el empate fue Perisic, tras un error grosero de Zubimendi. Pero, apareció salvador Unai Simón para negar el doblete al jugador del PSV.

Y en la siguiente acción, el propio Perisic volvería a ser protagonista, deteniendo el avance a la contra de Cucurella, lo que le costó su segunda amarilla en el partido, confirmada por el VAR. Así, España, sin Lamine pero con Víctor Muñoz sobre el césped, dispondría de superioridad numérica durante los últimos 10 minutos de tiempo reglamentario.

Una ventaja que no desaprovecharía la campeona del mundo. Cuando el electrónico marcaba el minuto 88, Zubimendi encontraría en el interior del área a Merino que, tras un control acrobático y con un zurdazo, fusiló a Livakovic para dar el triunfo a España. Doblete del navarro que certificaba la clasificación a cuartos de final del torneo para España y, además, mantenía la distancia de tres puntos sobre Inglaterra.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CROACIA, 1 - ESPAÑA, 2 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

CROACIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Vlasic (Baturina, min.71), Modric (P. Sucic, min.66), Jakic, Kovacic (Pasalic, min.88), Perisic; y Matanovic (Veljo, min.66).

ESPAÑA: Unai Simón; Marc Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri (Zubimendi, min.71), Pedri (Yeremy, min.87); Lamine Yamal (Víctor Muñoz, min.78), Olmo (Fermín, min.71), Baena (Merino, min.46); y Oyarzabal.

--GOLES:

1-0, min.17: Perisic.

1-1, min.61: Merino.

1-2, min.88: Merino.

--ÁRBITRO: Erik Lambrechts (BEL). Amonestó a Modric (min.65) y expulsó por doble amarilla a Perisic (min.22 y min.80) por parte de Croacia. Y a Rodri (min.66) y Víctor Muñoz (min.90+2) en España.

--ESTADIO: Stadion Poljud de Split (32.690 espectadores).