España y una 'dictadura' mundial de 1.249 días

España y una 'dictadura' mundial de 1249 días. - EUROPA PRESS

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española cayó este domingo ante Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid (2-3) en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, una derrota que supone que pone fin a una racha de más de tres años y medio sin caer en la que la 'Roja' se ha hecho con una Copa del Mundo, una Eurocopa y una Liga de Naciones.

Todo tiene un principio y un fin, hasta las hegemonías más duraderas, y la imbatibilidad de España se acabó este domingo. La selección inglesa, subcampeona del Europa y tercera del mundo, la derrotó en el Metropolitano tras una actuación sobresaliente y pasando por encima de la 'Roja' en la primera hora de juego, aunque los de Luis de la Fuente vendieron cara la derrota y estuvieron muy cerca de empatar.

Y es que la Inglaterra de Thomas Tuchel consiguió algo que nadie había logrado desde el mes de marzo de 2023, cuando Escocia superó 2-0 en Hampden Park a España en la segunda jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. Aquel solo era el segundo partido del riojano al frente de la absoluta y las dudas sobre su nombramiento aparecieron, sin embargo el de Haro se encargaría de disiparlas convirtiéndose en el técnico más laureado de la historia de la selección.

Una dictadura española que comenzaría unos meses después en Países Bajos, con la disputa de la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones. Una victoria ante Italia el 15 de junio de 2023 iniciaría un viaje de 1.249 días sin perder en un partido oficial, una racha aderezada además con trofeos. El primero, días después ante Croacia en la final de la Nations, tras imponerse en la tanda de penaltis tras empatar sin goles.

A esto le siguieron 12 victorias consecutivas en partidos oficiales para, primero, clasificarse de manera directa a la Eurocopa, y después, levantar el cuarto título continental de su historia en Alemania donde ganó todos sus partidos.

Tras el título de la EURO, España continuaría su racha triunfal con nueve victorias y tres empates que le llevaron a una nueva final de Liga de Naciones en 2025. Tras derrotar a Francia en un espectacular partido en semifinales (5-4), el partido oficial número 25 sin perder de manera consecutiva tendría un sabor amargo, ya que la 'Roja' empató en la final el partido por el título ante Portugal (2-2), y los lusos acabarían llevándose el título en la tanda de penaltis.

Pero lejos de sembrar dudas en el equipo, los pupilos de Luis de la Fuente se repusieron con una clasificación para el Mundial 2026 casi perfecta con cinco victorias y un empate, ante Turquía en el último partido en La Cartuja de Sevilla, y una Copa del Mundo para el recuerdo: un empate en el debut frente a Cabo Verde y siete victorias seguidas para hacerse bordar en el pecho la segunda estrella y con sólo un gol encajado en total.

La doble campeona del mundo salió de América con 39 partidos seguidos sin perder, y esa cuenta acabaría ascendiendo durante la fase de grupos de la Liga de Naciones a 44 para marcar un récord histórico, al que también le acompañó el de 43 partidos seguidos --oficiales y amistosos-- sin caer desde que perdiese un amistoso en Londres ante Colombia en marzo de 2024.

SÓLO EN SIETE PARTIDOS FUE POR DETRÁS EN EL MARCADOR

Tres años y medio sin perder un partido oficial que, más allá de tres títulos --Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones-- y un subcampeonato --Liga de Naciones--, han dejado números para el recuerdo. En total, España ha marcado 113 goles, lo que supone una media 2,6 por encuentro, por los 31 únicamente concedidos en contra, 0,7 por encuentro. Además, en 23 consiguió mantener la portería a cero, es decir en más del 50 por ciento.

Y si los datos en términos defensivos son notables, a nivel ofensivo España también ha sido una máquina de producir. A lo largo de los 44 partidos sin perder, hasta 26 jugadores diferentes han marcado goles, y en 20 partidos (45%) ha conseguido marcar tres o más goles. Especialmente abultadas fueron las goleadas ante Georgia (1-7), Chipre (6-0) y Turquía (0-6), teniendo también relevancia los cinco tantos marcados a Francia en la semifinal de la Liga de Naciones (5-4).

Otro de los datos más representativos del domino español durante estos 1.249 días sin perder en un partido oficial es que España solo ha ido por debajo en el marcador en siete de los 44 encuentros de la racha. la EURO 2024 fue por debajo ante Georgia en octavos y ante Francia en semifinales, luego en la ida de cuartos de final de la Nations ante los Países Bajos en 2025, en Turquía en La Cartuja, y, ya en esta fase de grupos de la Liga de Naciones, en los dos duelos ante Inglaterra y en el de la visita a Croacia.

Además, otros datos especialmente relevantes en esta buena racha es el récord de 11 victorias y dos empates en eliminatorias a partido único, en las que solo Georgia, en los octavos de la Eurocopa, fue capaz de ir por delante, o que desde su derrota en Hampden Park, únicamente se quedó sin marcar ante Croacia (0-0, final de la Nations), Serbia (fase de grupos de la Nations 24-25) y Cabo Verde (Mundial 2026). Incluyendo los amistosos, se añadirían la mencionada derrota contra Colombia (0-1) y un empate sin goles el pasado mes de marzo ante Egipto (0-0).

Finalmente, la racha de la 'Roja' también tiene un mérito particular ya que, ante la desaparición prácticamente de los amistosos, en esta racha fue capaz de batir a campeonas del mundo como Italia, Alemania, Argentina, Francia, Uruguay e Inglaterra, mientras que empató (3-3) contra Brasil en un amistoso en marzo de 2024.