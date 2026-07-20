España, primera bicampeona mundial del siglo XXI

El delantero de la selección española Ferran Torres (izq) celebra su gol en la final del Mundial 2026. - Tom Weller/dpa

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española se ha convertido este domingo en la primera bicampeona del mundo del siglo XXI tras vencer (1-0) a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que la 'Roja' selló su segunda estrella en 16 años.

Este siglo ya conoce al primer país capaz de levantar en más de una ocasión la Copa Jules Rimet, y es España, en la segunda final de su historia y 16 años después de la primera, para hacerse con el dominio actual del fútbol de selecciones.

Desde la edición de 2002 en Corea del Sur y Japón, que coronó como pentacampeona mundial a Brasil, además de españoles y argentinos, sólo habían podido estar en más de una final de Copa del Mundo Francia, que estuvo en tres (2006, 2018 y 2022), y Alemania, en dos (2002 y 2014). Italia (2006), Países Bajos (2010) y Croacia (2018) completan los finalistas mundialistas en este siglo XXI.

Además, España ha llegado a cinco finales (dos de Mundial y tres de Eurocopa), mientras que Argentina tiene nueve (tres de Mundial y seis de Copa América), Brasil, cinco (una en Mundial y cuatro en Copa América) y Francia, cuatro (tres de Mundial y una de Eurocopa).

La 'Roja' se hace con la hegemonía del siglo XXI y enlaza Eurocopa y Mundial como ya hizo en 2008 y 2010, en la que era su cuarta final por un trofeo en los últimos cuatro años, tras las dos de la Liga de Naciones en 2023 y 2025, e impide que la 'Albiceleste' se convierta, junto a Brasil (1958 y 1962) e Italia (1934 y 1938), en la selección que toca el cielo por segunda vez consecutiva (2022 y 2026).

Además, al bordar su segunda estrella, España completa, al vencer por 1-0 la final en el MetLife, su trío de tronos, ya que también es la actual campeona olímpica tras su oro en París 2024 y vigente campeona del mundo masculina y femenina.