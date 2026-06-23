El estadounidense Ismail Elfath, árbitro para el Uruguay-España del Mundial

El estadounidense Ismail Elfath arbitrará el Uruguay-España de la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de fútbol de 2026. - RFEF

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colegiado estadounidense Ismail Elfath arbitrará el tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial entre España y Uruguay, que se disputa este viernes (02:00 del sábado, horario peninsular español) en el Estadio de Guadalajara (México), informa la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Ismail Elfath, que nació en Casablanca el 3 de marzo de 1982 y emigró a Estados Unidos con tan solo 18 años, es uno de los colegiados más experimentados en competiciones internacionales. Con 44 años, el de 2026 es su segundo Mundial tras el de 2022 en Catar.

A lo largo de su extensa trayectoria internacional ha dirigido partidos en el Mundial de Clubes, Copa Oro, Mundial sub-20, Copa América, Juegos Olímpicos -en 2021 fue el árbitro del España-Argentina en Tokio- y habitualmente dirige partidos de la Liga de fútbol estadounidense (MLS).

Tras 10 años siendo árbitro FIFA éste será su segundo partido en este Mundial, tras el de Países Bajos-Japón (2-2) del pasado 14 de junio. Elfath estará asistido por los estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que el cuarto árbitro será el costaricense Juan Calderón.