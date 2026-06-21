Francia quiere ganar confianza a costa de Irak

Kylian Mbappe celebra uno de sus goles en el Francia-Senegal - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Francia busca este lunes en Filadelfia ante la modesta Irak (23.00 horas/DAZN) un triunfo que le permita avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a falta de una jornada, un duelo en el que Kylian Mbappé aspira a engordar sus estadísticas en su objetivo de situarse entre los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo.

El aparentemente contundente 3-1 del estreno ante Senegal enmascaró las dificultades de los de Didier Deschamps en la primera parte, en la que el combinado 'bleu' solo fue capaz de tirar una vez a puerta. La entrada de Bradley Barcola en la segunda mitad en lugar de Désiré Doué y la reestructuración en la parte ofensiva contribuyó a desatascar a la doble campeona del mundo.

Mbappé ayudó con un doblete que le hizo subir al 'podio' de goleadores, con 14 dianas, de la historia del torneo, superando a su compatriota Just Fontaine (13) y amenazando el récord del alemán Miroslav Klose (16), una plusmarca que solo unas horas después igualaba el argentino Leo Messi con un 'hat-trick' ante Argelia.

Ahora, en el Lincoln Financial Field, hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL, el madridista espera volver a ver puerta para subir en la lista de máximos artilleros. Allí, su equipo quiere sellar de manera matemática el billete para las eliminatorias a falta de una jornada, en la que se enfrentarán a la Noruega de Erling Haaland, con la que ahora empatan a puntos en la cima del Grupo I, y en la que previsiblemente se jugarán el primer puesto.

Respecto al once ante los africanos, Deschamps podría apostar por dar entrada a Barcola, premiando su buena actuación del martes saliendo desde el banquillo, y sentar a su compañero en el Paris Saint-Germain Doué, con Mbappé, el Balón de Oro Ousmane Dembélé y el extremo del Bayern de Múnich Michael Olise completando un temido ataque.

Irak, por su parte, podría despedirse matemáticamente de sus opciones de superar la fase de grupos si sucumbe ante los galos. La selección número 57 del ranking FIFA sufrió una goleada ante Noruega (1-4) en su estreno en el Mundial 40 años después de su última participación, y las estadísticas para este lunes no son halagüeñas.

Los 'Leones de Mesopotamia', aún así, dieron la cara en la primera parte ante los escandinavos, frente a los que consiguieron neutralizar el 0-1 de Haaland con un tanto de Aymen Hussein, que hizo historia al anotar el segundo gol de su país en la historia de la Copa del Mundo.

El delantero del Al-Karma y el futbolista del Luton Town Ali Al-Hamadi volverán a ser las principales armas arriba del combinado dirigido por el australiano Graham Arnold.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola y Mbappé.

IRAK: Hassan; Hussein Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Ismael, Al-Ammari, Jassim; Al-Hamadi y Hussein.

--ÁRBITRO: Drew Fischer (CAN).

--ESTADIO: Filadelfia.

--HORA: 23.00/DAZN.