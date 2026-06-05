Francia se ve remontada por Costa de Marfil a pocos días del Mundial

04 June 2026, France, Nantes: Ivory Coast's Guela Doue celebrates scoring his side's first goal of the game during the International Friendly soccer match between France and Ivory Coast ahead of the 2026 FIFA World Cup at the Stade de la Beaujoire. Photo: - Franck Fife/AFP/dpa

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección francesa masculina de fútbol perdió este jueves por 1-2 ante la de Costa de Marfil en un encuentro amistoso de preparación para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, mientras que la selección de Irán venció por 2-0 a la de Mali.

De cara a ese torneo que organizarán de modo conjunto Estados Unidos, Canadá y México, los 'Bleus' tuvo un tropiezo quizá inesperado. Sobre todo porque justo antes del descanso de ese partido ante Costa de Marfil se adelantó gracias a un gol de Rayan Cherki, habiendo hecho un recorte en la frontal del área hasta enganchar con un derechazo raso y cruzado.

No en vano, en el 53' empataron los marfileños por mediación de Guéla Doué, colándose entre los centrales a la carrera tras un pase de Nicolas Pépé y batiendo al portero rival por abajo con un disparo seco. Y en el 84', Amad Diallo marcó el 1-2 definitivo con un remate raudo de derecha y cruzado después de un centro lateral de Doué a un palmo del césped.

Por su parte, los goles de Saeid Ezatolahi, poco antes de cumplirse el primer cuarto, y de Ramin Rezaeian, en el minuto 55, amarraron la victoria para Irán, un equipo que en los últimos meses ha visto cómo se ponía en seria duda su presencia mundialista debido a la guerra que aún mantiene EE.UU. con el Ejército de su país.