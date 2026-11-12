De la Fuente: "Sería un necio quien no valorase este recorrido"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha afirmado que "sería un necio" todo aquel aficionado o experto que "no valorase" el "recorrido" de su equipo con él al mando en los últimos años, tras la victoria lograda este jueves por 0-2 contra la República Checa durante la jornada 5 de su grupo en la Liga de Naciones.

"La mayoría de las personas inteligentes ponemos en valor lo que se está haciendo. Es algo dificilísimo. Hoy me han pasado un dato: que superamos a Brasil en número de partidos invictos; tenía 43, nosotros ya tenemos 44. Sería un necio quien no valorase este recorrido", comentó De la Fuente en rueda de prensa desde el epet Arena de Praga.

"Que se fijen en otras cosas demuestra que las cosas están muy bien porque, para que se fijen en que si uno está en no sé dónde, en que si uno pone una mala cara... es que estamos haciendo las cosas muy bien para fijarse en las otras. Dicho esto, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro camino, poniéndolo en valor nosotros, reconociéndolo nosotros, reconociéndolo toda España porque la inmensa mayoría de españoles, dentro de esta afición y de estos seguidores, todo el país está con nosotros y reconoce las dificultades que tiene", completó el entrenador su mensaje.

"Siempre digo que, después de llevar 44 partidos sin perder, la derrota está más cerca. Y esta competición es tan difícil, tan dura, tan igualada que en cualquier campo te puede ganar cualquier rival. Entonces, nosotros por eso somos conscientes de la dificultad y lo ponemos siempre en un gran valor", aseveró el técnico de la 'Roja' después de esta sólida victoria.

Luego fue preguntado por el impacto de los medios de comunicación en su proyecto y sobre su enfado en la víspera. "Yo no os leo, ni os escucho ni nada, pero es simplemente por protegerme yo, porque vivo más feliz. Si se ha dicho algo... pues hay cosas que me llegan alguna vez, alguna cosa y tal. Pues bueno, curiosamente lo que me disgustó y no es que no lo volviera a hacer, es que ya se me ha olvidado", respondió al respecto.

"Tengo muy buena memoria, pero cuando quiero olvidarme de algo, me olvido muy rápidamente. Me molesta cuando no se dicen verdades, es que lo vais a poner otra vez como titular. Si ya os lo dije ayer, que no me gusta la gente que utiliza falsas situaciones, que no cuenta la verdad, que se inventa situaciones para generar una noticia, etc. Eso es lo que me molesta. Ahora, cada uno cuando llegue a su casa se tiene que mirar y hacer examen de conciencia", aseguró De la Fuente desde la capital checa.

Por otra parte, elogió a los centrales Dean Huijsen y Pau Cubarsí. "Son dos grandes futbolistas, con un gran futuro, muy jóvenes, pero sería injusto si no reconociera el trabajo de otros jugadores que han estado con otros. Aymeric Laporte es en mi opinión también uno de los mejores del mundo. Eric Garcia, Marc Pubill... bueno, que tiene que jugar en esa demarcación. No voy a decir más, siempre me dejaría a alguno", señaló.

"Afortunadamente tenemos grandes futbolistas para hacer dos selecciones y grandes futbolistas además con un gran porvenir porque son muy jóvenes. Hay que felicitarles porque han hecho un buen trabajo, un gran partido ambos", volvió a hablar sobre el madridista Huijsen y el culé Cubarsí.

Otro joven talento también captó su atención. "Fermín es un futbolista fantástico, que nos da muchísimo, muy versátil", dijo. "Yo me quedo con el Fermín que nos da tanto trabajo, con tanta calidad, tanto juego y que genera tantas situaciones de peligro. Seguro que en cualquier momento pues empezará a coger la racha de goles que tiene en su club y empezará a destacar también en esa faceta. Pero en cualquier caso, para que sea importante con nosotros no es imprescindible que meta goles, hace otras cosas muchas cosas muy bien", recalcó el entrenador riojano.

Igualmente Martín Zubimendi acaparó sus alabanzas. "Estaba cansado, ha corrido muchísimo. Ha habido sobre todo esas transiciones de falta de control que nos han hecho correr muchos metros hacia atrás y ha tenido que correr mucho, pero ha terminado el partido bien. Cierta fatiga, pero fatiga totalmente normal y asumible, y seguro que si tiene que jugar 90 minutos de nuevo lo hará sin problema", se refirió al duelo del domingo.

"Valoraremos en estos días cómo va el proceso de recuperación de él y de otros jugadores para pensar si hay que hacer algunos cambios. Pero vamos, yo en cualquier caso también ahora aprovecho para felicitar el trabajazo que ha hecho y el partido", concluyó acerca de Zubimendi.