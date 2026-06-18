Los goles de Haaland contra Irak provocan ondas sísmicas en Noruega

El delantero noruego Erling Haaland celebra su primer gol en el Mundial de 2026 contra Irak en el Boston Stadium. - Burt Granofsky/CSM via ZUMA Pres / DPA

ESTOCOLMO, 18 Jun. (EP/DPA) -

El doblete del delantero del Manchester City Erling Haaland en la victoria (4-1) de Noruega contra Irak en la primera jornada del Mundial de fútbol de 2026 hizo que el suelo temblara literalmente en el país nórdico debido a los saltos de los aficionados en la celebración del triunfo, según informó el instituto sismológico Norsar.

Un sismómetro de la ciudad noruega de Bergen registró "señales claras" tras sus goles en los minutos 29 y 43 del partido del martes en Boston (Estados Unidos). "Cuando muchas personas reaccionan al mismo tiempo ante momentos deportivos importantes, sus movimientos combinados pueden producir vibraciones en el suelo que son registradas por sismómetros sensibles", explicó Norsar en un comunicado.

Noruega regresa en esta edición en Estados Unidos, México y Canadá al Mundial después de casi tres década. La anterior participación fue en Francia en 1998.