La gran racha de España cuando llega a semifinales

España en semifinales del Mundial 2010 - RFEF

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol no se dejó atrapar por la maldición de los cuartos de final, un muro que ha ido quedando atrás pero que siempre se recuerda cuando llega ese momento, y ahora confía en estirar en el Mundial una racha muy favorable cada vez que está en semifinales, con el duelo del martes contra Francia.

La suerte de España, que eliminó a Bélgica el viernes, cambia de manera radical cuando consigue alcanzar una eliminatoria de 'semis' en un gran torneo y el martes 14 de julio en Dallas (Estados Unidos), Fiesta Nacional para los vecinos galos, 'La Roja' tratará de seguir siendo un equipo muy fiable en esta penúltima ronda.

La selección española ha jugado a lo largo de su historia 12 semifinales y solo perdió dos, en la EURO 2021 contra Italia, que además fue en los penaltis (1-1, 4-2), y la de Copa Confederaciones 2009 contra Estados Unidos (0-2). España es un equipo peligroso en los cruces a partido único, y más cuando huele la final.

Antes de caer contra los yanquis, 'La Roja' venía siendo intratable en semifinales, desde la prórroga en la que ganó a Hungría en 1964 para llegar a la final que le dio su primera Eurocopa. También se alió la suerte con los españoles en la EURO de 1984, superando a Dinamarca en los penaltis de semifinales.

En cuanto al torneo continental, España también dio cuenta de sus rivales en la penúltima ronda de las ediciones de 2008, 2012 y 2024 contra Rusia, Portugal y Francia. Por otro lado, España venció (0-1) a Alemania en 'semis' del Mundial 2010 y también sacó billete a las finales de la Liga de Naciones 2021, 2023 y 2025, y de la Copa Confederaciones de 2013.

En este Mundial 2026, el equipo de Luis de la Fuente tratará de seguir la gran racha de la selección en unas semifinales que se le dan muy bien históricamente. Francia tratará de estropearlo, la última selección contra la que perdió España en una eliminatoria a un partido, en la final de la Liga de Naciones 2021.