Grupo D: Turquía enfila un paso más en su evolución

Archivo - Arda Güler celebra un gol con la selección turca. - Europa Press/Contacto/Alexandra Fechete - Archivo

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Turquía es la única representante europea en el Grupo D de la Copa Mundial 2026, que comparte con Estados Unidos, Paraguay y Australia, y no es la de mayor ranking de la FIFA, síntoma de la evidente globalización de este deporte y augurio de que los otomanos no lo tendrán fácil en su camino hacia los cruces.

La irrupción de una nueva hornada de talentos turcos durante la EURO 2024, liderada por el madridista Arda Güler (21 años), Kenan Yildiz (21) y Can Uzun (20), se saldó con muy buena nota en su primer gran torneo de selecciones. Fueron derrotados (2-1) en los cuartos de final por Países Bajos, viéndose remontados en la recta definitiva de un partido difícil.

Después de esa grata presentación en sociedad, el conjunto entrenado por Vincenzo Montella consiguió el ascenso a la División A en la Liga de Naciones y más adelante plantó cara a España en el grupo clasificatorio para este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pese a quedar segundo, en el torneo de repesca ató su billete ganando a Rumanía y luego a Kosovo.

El principal referente en todos sus encuentro fue Güler, quien parece tener más peso que nunca en el Real Madrid. De mediapunta a organizador ha transitado él en una complicada temporada, con confianza primero de Xabi Alonso y después de su sustituto en el banquillo blanco, un Álvaro Arbeloa que no supo encajar bien las piezas ofensivas de su plantilla.

En ese último tercio de campo es donde se siente cómodo Güler, pues a menudo en la selección turca triangula con Yildiz, asentado aún más en su rol atacante con la Juventus. 10 goles y seis asistencias firmó en 36 partidos jugados en la última Serie A, junto a un gol y tres asistencias en otra decepcionante actuación del equipo de Turín en Champions League.

La tercera pata de esa silla turca es Can Uzun, que en la Bundesliga recién acabada rubricó ocho goles y cuatro asistencias para el Eintracht Frankfurt, junto a dos goles más en la Champions League y una asistencia en la DFB-Pokal. Al lado de Can Uzun y los demás jóvenes, la madurez es cosa del capitán Hakan Çalhanoglu, estrella del exitoso Inter de Milán.

SÖYÜNCÜ, O AVERIGUAR SI EL ATLÉTICO SE EQUIVOCÓ DICIÉNDOLE ADIÓS

Çaglar Söyüncü acaba de cumplir 30 años y necesita volver a una buena versión si quiere el puesto de titular en el centro de la zaga. Su fugaz paso hace tres años por el Atlético de Madrid generó motivos hasta de la burla, empezando por el día de su presentación como colchonero porque el presidente Enrique Cerezo tuvo evidentes para pronunciar su apellido.

Aparte de los memes en X y otras redes sociales, el central nacido en Esmirna nunca entró en los planes de Diego Pablo Simeone y en el marcado invernal del curso 2023-24, Söyüncü se marchó cedido al Fenerbahçe, donde lleva jugando desde entonces porque ahí finalmente fue adquirido en propiedad, si bien en la pasada campaña perdió algo de protagonismo.

Habiendo sido fundamental unas temporadas antes en el Leicester City, el bajonazo de su carrera en la élite parece amenazar a un Söyüncü que no obstante destaca en el juego aéreo y en 'tackles' a corta distancia. Sufre a campo abierto por su estilo trotón y ver si ha mejorado será un intríngulis para los aficionados del Atlético durante este Mundial.

LA ESTABILIDAD DE MONTELLA

Bajo la batuta del técnico italiano de 51 años, Turquía complementa piezas de varias líneas para un conjunto aguerrido. Montella ha dotado a los suyos de alegría en la salida del balón y desparpajo en los metros finales delante del portero, lo cual bastantes veces incrementa acierto en su decisiones, no sin asumir riesgos que pueden condenarlos al hueco.

Equilibrar ambos aspectos es un propósito que el exentrenador de AS Roma, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan y Sevilla FC parece haber logrado en sus tres temporadas como seleccionador otomano. Gracias a él, Turquía encadenó por primera vez tres presencias en fases finales de Eurocopa.

Por si fuera poco, el pasaporte conseguido para este torneo rompió una racha de 24 años sin ver al combinado turco en un Mundial, pues su anterior participación fue la que en 2002 se resolvió con una histórico tercera posición, dejando como anécdota que Hakan Sukur marcó un gol a los 11 segundos contra Corea del Sur en ese partido por el 'bronce'.