Iván Fresneda, convocado por Luis de la Fuente para la Nations League

Archivo - Iván Fresneda, durante un partido. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha convocado a Iván Fresneda, jugador del Sporting de Portugal, para disputar las primeros cuatro partidos de la fase de grupos de la Nations League 2026-27, ocupando el hueco dejado por Pedro Porro tras lesionarse en un reciente partido con su equipo, el Tottenham Hotspur.

"El lateral derecho madrileño deberá incorporarse a la concentración de la selección española absoluta, que empezará el martes 22 de septiembre a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas", informó este domingo la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Inicialmente, el futbolista internacional había sido convocado por David Gordo para jugar con la sub-21", añadió la primera nota de prensa. Luego la RFEF detalló en otro texto la llamada de Ángel Ortiz, del Real Betis Balompié, por parte de David Gordo para reemplazar a Fresneda.