El seleccionador de Túnez, Hervé Renard (izquierda), y el futbolista japonés Daichi Kamada. - AFP7 / EUROPA PRESS

Japón quiere dar otro paso ante la urgencia tunecina

Los africanos, contra las cuerdas, quieren cambiar el rumbo con Hervé Renard al mando y neutralizar el potencial de la revelación nipona

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Túnez y Japón se enfrentan este sábado, madrugada del domingo en España (06.00), en la segunda jornada del Grupo F del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, duelo en el que el sólido equipo nipón busca un triunfo que le acerque a los cruces ante un combinado africano que estrena seleccionador tras la dura goleada en su estreno para intentar revertir una situación crítica.

El futuro en el Mundial ya se empieza a definir en una segunda jornada de la fase de grupos para muchas selecciones. Dos de estas son Japón, que necesita un triunfo para confirmarse como clara aspirante a los cruces, y Túnez, con nuevo seleccionador, Hervé Renard, para intentar cambiar el rumbo y no sufrir la séptima eliminación consecutiva en la primera fase de una Copa del Mundo.

La selección tunecina sufrió un fuerte revés en su primer partido del Mundial, encajando un abultado 5-1 ante Suecia en la mayor goleada en contra de su historia en una cita mundialista y que era el marcador más abultado del torneo hasta el 6-0 de Canadá a Catar. Sus consecuencias fueron muy graves, ya que fue la razón para destituir al hasta entonces seleccionador, Sabri Lamouchi, algo que ya ocurrió con este mismo combinado en Francia 1998.

Túnez se encomienda ahora a Renard, que estará en un banquillo por tercer Mundial consecutivo, cuatro años después de ser el héroe de una Arabia Saudí -a la que también clasificó para esta edición de 2026 antes de dejar el cargo- que venció a la campeona Argentina en Qatar 2022. El técnico francés debe darle forma a un combinado que habita en cierta manera en el caos y que ya está contra las cuerdas, ya que no puntuar les dejaría virtualmente eliminados, con Países Bajos en el horizonte.

La campeona de África en 2004 llega con un balance reciente muy negativo, ya que sus últimos tres partidos han sido derrotas con 11 goles en contra y solo 1 a favor, por lo que cortar esa sangría atrás será una de las claves para intentar salir a flote. Con nuevo seleccionador, se esperan cambios en el once, incluso de sistema con cuatro atrás y no tres. Sin bajas, Elias Achouri podría ser titular tras quedarse en el banquillo en el estreno, y Rani Khedira está apercibido.

El encuentro es también un choque de estilos en cierta manera. Túnez es un equipo fuerte físicamente que se encuentra cómodo en bloque bajo para intentar mitigar su fragilidad defensiva, mientras que la gran fortaleza de Japón son las rápidas transiciones, con los veloces Yukinari Sugawara y Keito Nakamura por los costados.

Así hizo mucho daño a la favorita del grupo y una de las candidatas a llegar lejos en el torneo, Países Bajos, ante la que igualó el marcador hasta en dos ocasiones (2-2) para sacar un punto y frenar una racha neerlandesa de seis partidos seguidos ganando.

La mala noticia para el equipo nipón es que el seleccionador, Hajime Moriyasu, no podrá contar con Take Kubo por un golpe en la rodilla, aunque Ayase Ueda sí parece haberse recuperado a tiempo para el crucial compromiso. Con un equipo ordenado y con una identidad clara, Japón está dispuesta a desafiar, en su octavo Mundial consecutivo, a los combinados con más peso en el torneo, y quiere disputar los dos primeros puestos del grupo con los octavos de final como listón en estos lares.

Un triunfo dejaría al combinado asiático en una posición privilegiada, con la clasificación virtual a los dieciseisavos de final, de los que no se quedarían fuera salvo una carambola, peleando en la última jornada del Grupo F contra Suecia por la segunda plaza. En el único precedente mundialista entre tunecinos y nipones, se impusieron (0-2) los últimos en 'su' Mundial de 2002.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

TÚNEZ: Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira, Mejbri; Akhouri, Chaouat y Gharbi.

JAPÓN: Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Sugawara, Sano, Kamada, Nakamura; Doan, Ueda y Maeda.

--ÁRBITRO: István Kovács (RUM).

--ESTADIO: BBVA de Monterrey (México).

--HORA: 06.00/DAZN.