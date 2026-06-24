El futbolista japonés Junya Ito esquivando una entrada defensiva del jugador tunecino Rekik en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. - Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dp / DPA

Japón y Suecia se cruzan mirando el mayor premio posible

La victoria les puede hacer optar al primer puesto del Grupo F, mientras que la derrota les condena al tercero

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Japón y Suecia se enfrentarán este jueves (01.00 hora peninsular del viernes en España) en el Estadio AT&T de Dallas en su último partido de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un duelo en el que ambos aún persiguen el primer puesto del Grupo F que también desea los Países Bajos, aunque también pueden acabar terceros.

Este grupo es uno de los que más igualados está de cara a esta última jornada ya que el combinado neerlandés y el japonés tienen cuatro puntos, y el sueco, tres, por lo que los tres pueden aspirar a cualquiera de las tres primeras posiciones, con más urgencias para el equipo escandinavo.

Los 'Samurais Azules' se encuentran en buena disposición de superar la primera fase por tercera edición consecutiva de la Copa del Mundo después de volver a mostrar su competitividad al cosechar un empate 'in extremis' en su debut ante los Países Bajos (2-2) y luego aprovechar las turbulencias en Túnez para ganar y además con buena diferencia (4-0).

Estos resultados dejan a los japoneses en la segunda plaza empatados a puntos con los neerlandeses, que tienen un choque a priori más sencillo con 'las Águilas de Cartago' de cara a acabar en una primera plaza que se podría decidir por el 'goal-average' general. Pero al liderato también aspira una Suecia, que necesita la victoria para asegurar su continuidad en esta Copa del Mundo o al menos puntuar para poder optar a ser una de los ocho mejores terceros.

Los de Hajime Moriyasu y los de Graham Potter llegan, por lo tanto, con diferentes necesidades, pero también con diferentes estados de ánimo ya que los suecos, tras su buena puesta en escena ante Túnez (5-1), recibieron el mismo duro marcador en contra frente a los Países Bajos en un partido donde estuvo lejos de su competitividad habitual y en el que se pareció más al de su pobre fase de clasificación donde quedaron últimos de grupo, salvándoles sus actuaciones en la Liga de Naciones.

Dolida por ese marcador y con ganas de resarcirse, Suecia intentará batir a su rival para superarle en la clasificación y, si media tropezón poco probable de la 'Oranje', acabar incluso primera. Japón, por su parte, con al menos casi asegurada una plaza entre los mejores terceros aunque pierda, debe decidir si es valiente o algo más conservadora en su aproximación al choque.

Japón afronta el partido en una buena dinámica de diez partidos sin perder, ocho de ellos con victoria, y Moriyasu, que sigue con la importante baja de Take Kubo, parece que repetirá el once de su último triunfo. Potter, por su parte, podría retocar algo su equipo en busca de más solidez defensiva, lo que podría motivar la entrada del futbolista del RC Celta Cal Starfelt, mientras que parece que mantendrá a la dupla ofensiva formada por Viktor Gyökeres y Alexander Isak, de momento algo decepcionante.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES:

JAPÓN: Suzuki; H.Ito, Itakura, Tomiyasu; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Tanaka, Ueda, J.Ito.

SUECIA: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson, Ayari, Karlström, Nygren, Gudmundsson; Isak y Gyökeres.

--ÁRBITRO: Iván Barton (ESV).

--ESTADIO: AT&T Stadium de Dallas.

--HORA: 01.00/DAZN.