Klose felicita a Leo Messi: "Me alegro que haya sido él, soy un gran admirador suyo"

Archivo - Miroslav Klose posa con el trofeo de campeón del mundo en Brasil 2014 - Marcus Brandt/dpa - Archivo

ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 22 (dpa/EP)

El exdelantero alemán Miroslav Klose felicitó este lunes al argentino Leo Messi por superarle en la tabla histórica de máximos goleadores en la Copa del Mundo tras su doblete ante Austria en la segunda jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El récord de Klose de 16 goles se mantenía desde 2014, pero el de Rosario lo igualó con un triplete en el estreno de la Albiceleste contra Argelia la semana pasada y luego lo superó hasta los 18 con un doblete contra Austria, donde además falló un penalti.

"¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Enhorabuena, campeón!", declaró Klose al diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'. "Me parece perfectamente bien, el récord se iba a batir en algún momento de todos modos, y me alegro de que sea Messi quien lo haya hecho. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido", confesó.

Klose marcó sus 16 goles a lo largo de cuatro Mundiales, mientras que Messi disputa su sexto torneo y se quedó sin marcar en la edición de 2010. Con sus dos goles ante Austria, ha marcado en seis partidos consecutivos de Mundial, entre 2022 y esta edición.