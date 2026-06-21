Lamine Yamal: "Queríamos desquitarnos, somos favoritos"

Lamine Yamal, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El extremo de la selección española de fútbol Lamine Yamal reconoció que sí estaban "picados" y por eso se "desquitaron" contra Arabia Saudí este domingo en el 4-0 de la segunda jornada del Mundial, para recordar que son "favoritos" al título.

"Queríamos desquitarnos, se han dicho muchas cosas que no eran verdad, como que ya no éramos la misma España. Somos los mismos, pero el primer partido tuvimos un tropiezo. Muy contento, muy feliz, seguiremos así", dijo el atacante en la zona mixta del Estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos).

El jugador del FC Barcelona, recién recuperado de lesión, fue la gran novedad en el once, pendientes todos de cuántos minutos tendría tras jugar apenas 20 contra Cabo Verde. "Hemos sacado una buena ventaja en la primera parte y he podido descansar. Si hubiera sido la final hubiese estado al 100%, pero no somos tontos tampoco. No iba a estar al 100% con 3-0 en el minuto 40. Hay que tener cabeza, pero para eso está el míster, para que me dé calma", afirmó.

"El cariño que me están dando es increíble, me hace salir con más fuerza. Marcar mi primer gol en el Mundial ha sido especial", añadió, recordando a su familia, pareja y amigos. Además, Lamine recordó que siguen siendo favoritos no solo por él. "Rodri, Pedri, tenemos a Nico, Olmo, Mikel, Cucurella, todos somos muy buenos. Somos jugadores de talla mundial y por eso somos favoritos", dijo.

Además, el joven internacional español confesó que las críticas del debut el pasado lunes sí le picaron. "Si me pico jugando a la play con esto más aún. Seguimos con la mentalidad de que hay que ganar todos los partidos", terminó.