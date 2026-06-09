Archivo - El jugador español Lamine Yamal visita su figura de cera en Madame Tussauds Berlín - ANNETTE RIEDL - Archivo

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español del FC Barcelona Lamine Yamal, una de las grandes irrupciones del fútbol mundial en los últimos años, ya cuenta con su propia figura de cera en el espacio Madame Tussauds Berlin, que fue presentada este martes como una de las nuevas atracciones del popular museo de la capital alemana.

La figura del extremo del FC Barcelona reproduce con gran fidelidad la imagen actual del jugador y fue elaborada durante un proceso de 12 meses en el que participaron alrededor de 20 artistas. La obra, de unos 25 kilogramos de peso, supuso una inversión cercana a los 250.000 euros y tomó como base una sesión realizada en Barcelona en la que se recopilaron medidas y rasgos físicos del futbolista.

El propio Lamine Yamal celebró el resultado final. "La figura es increíble. Tener mi propia figura de cera en Madame Tussauds es un enorme honor y algo que nunca olvidaré. Realmente siento que estoy cara a cara conmigo mismo", señaló el jugador, que saltó a la élite tras debutar con el primer equipo blaugrana en 2023 y que, con España, conquistó la Euro 2024.

Entre los detalles más llamativos de la figura destaca que la indumentaria fue donada por el propio futbolista y que, por primera vez en una figura del museo berlinés, se han incorporado brackets fijos realistas para reflejar la imagen juvenil del jugador y reforzar la autenticidad de la recreación.

Desde Madame Tussauds Berlín destacaron que Yamal representa "el futuro del fútbol" y confiaron en que pueda ser una de las grandes estrellas del próximo Mundial 2026. La figura ya puede visitarse en la zona dedicada al fútbol internacional del museo, junto a leyendas y figuras actuales como Leo Messi, Kylian Mbappé o Manuel Neuer.