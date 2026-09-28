Louzán: "Lo que ha logrado esta generación en el Mundial Sub-20 es para que quede en la historia"

Foto de familia tras el homenaje a la Sub-20 femenina por su título mundial - PRENSA RFEF

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina Sub-20 recibió este lunes un homenaje en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) por la conquista del título mundial en la cita celebrado en Polonia, un logro que hará que esta generación "quede en la historia" del fútbol español, que está viviendo "dos años de oro" a nivel internacional.

"Estamos probablemente ante los dos años de oro del fútbol español, del masculino y del femenino. Nada es fácil en la vida, pero creo que conquistar lo que habéis logrado es para que esta generación quede ahí para la historia de nuestro fútbol", señaló Louzán en un acto que contó con la presencia también del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

El dirigente recalcó que el combinado nacional ganó "con solvencia" y que fue "mejor" durante la final ante Corea del Norte. "No lo valoremos suficientemente, se valorará mucho más con el paso del tiempo, por eso toda España está orgullosa de esta selección", indicó, calificando de "magnífica" a esta generación de jugadoras y recalcó su "agradecimiento por el comportamiento, por la entrega, la disciplina y el compromiso de todas y de cada una de ellas".

Por su parte, el seleccionador nacional David Aznar recordó que el que dirige "es un grupo con un talento evidente", pero también "son un grupo de personas increíbles que dejan siempre su mejor versión en todo lo que hacen". "El compromiso ha sido al cien por cien desde el principio", resaltó.

"Es una generación fantástica. Yo cuando llegué el año pasado a la federación en septiembre, no me imaginaba que podía disfrutar tanto. Me han hecho vivir un año increíble, inolvidable, creo que es irrepetible y sólo tengo palabras de agradecimiento para ellas", añadió el técnico, campeón de Europa Sub-19 el pasado mes de julio.

Además, la capitana Cristina Librán hizo hincapié en la unión que hay en el equipo. "La verdad que lo pasamos muy bien fuera del campo y creo que se nota luego cuando estamos dentro. Luego es verdad que cuando toca entrenar somos las más disciplinadas y lo hacemos lo mejor que podemos", relató.

Junto a ella, la centrocampista Irune Dorado, una de las siete jugadoras que en 2024 habían perdido la final del Mundial Sub-17 ante Corea del Norte. "Las siete estábamos en deuda con ese torneo, que creo que también perdimos de una forma bastante cruel. Sabíamos que este año el fútbol no lo debía y así ha sido", subrayó.

"Creo que tenemos una generación increíble que, aparte de jugar muy bien al fútbol, a nivel humano somos muy especiales y amigas entre nosotras. Yo lo que le diría a las niñas más pequeñas es que si quieren conseguir algo, que se esfuercen siempre y que disfruten el deporte", remarcó Elena Gurtubay.