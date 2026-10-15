Luis de la Fuente: "Es un gran orgullo que la selección una a todo el mundo"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional absoluto masculino de fútbol, investido doctor honoris causa por la UCAM. - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino absoluto, Luis de la Fuente, admitió que es "una gran orgullo" que la selección una a todo el mundo y defendió que conquistar el Mundial es "un hito de todo un país", al mismo tiempo que destacó que "LaLiga es la competición más importante del mundo".

"Un gran orgullo (que la selección una a todo el mundo). Nos dan las gracias por haber conseguido este hito tan importante, pero es un hito de todo un país, de todo un pueblo. Animo a todos a que nos sintamos orgullosos de nuestro país, de nuestras raíces, no solo por el fútbol, sino por todo lo que ofrece este país. Orgulloso de ser seleccionador nacional de mi país, y de ser español", dijo minutos antes de ser investido doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) durante el Acto Oficial de Apertura del Curso Académico.

El técnico riojano también sacó pecho del fútbol español y aseguró que "LaLiga es la competición más importante del mundo". "Es muy exigente muy exigente, en otros países también lo es, pero en España especialmente es la competición de más nivel. Cuando tenemos posibilidad de competir fuera de nuestras fronteras y nos enfrentamos a equipos de diferentes nacionalidades, demostramos una y otra vez el potencial futbolístico de nuestro fútbol y de nuestros futbolistas", defendió.

"Por eso quiero poner en valor y felicitar a todos los equipos españoles. Dar la enhorabuena a estos clubes por el grandísimo y fantástico trabajo que hacen. Somos unos privilegiados de contar con esta materia prima, estos grandes deportistas y estos grandes futbolistas", agregó.

Además, indicó que "es un orgullo ya estar nominado" a Mejor Entrenador en el Balón de Oro, porque ya se siente "ganador solo con tener la posibilidad de competir con otros grandísimos entrenadores": Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern de Múnich) y Luis Enrique (Paris Saint-Germain).

"Es un reconocimiento que, si lo gano, no será mío, no lo veo así. Lo veo como un reconocimiento de un grupo de trabajo maravilloso, de unos futbolistas excepcionales, de gente que nos acompaña, los entrenadores, que sin ellos no podríamos ser nada. Ojalá tengamos la suerte de ganar. En cualquier caso, muy orgulloso solamente por el hecho de estar allí", afirmó.

También abordó las diferentes formas de ganar del FC Barcelona, que goleó al Galatasaray, y del Real Madrid, con una remontada en los minutos finales frente a la AS Roma. "En el deporte y en la vida se pierde mucho más que se gana. Por eso hay que poner en valor cuando tienes posibilidad de ganar. Por eso es muy difícil competir, muy difícil ganar, muy difícil tener posibilidades de hacerlo. Tener esa posibilidad es un motivo de celebración. Como es tan difícil todo, lo pongo en valor todo. Nunca es fácil ser cual sea el resultado", comentó.

"Yo soy un competidor nato. Ayer me acosté queriendo ser mejor en todo. En mi entrenamiento, en mi actitud ante la vida, en mi actitud profesional, en mi actitud personal. Creo que siempre se puede mejorar, y queda mucho todavía por conseguir", añadió.

El técnico confesó que ser investido doctor honoris causa es algo que no soñó "nunca" ni tampoco pensó que "pudiera conseguir". "Lo que me ha traído un balón... Y es un honor compartir este reconocimiento con personalidades muy importantes de todos los ámbitos de la cultura y del deporte español, ser uno más me hace sentir muy orgulloso", señaló.

"Tengo vocación de formador. Yo empecé en este mundo de los entrenadores formando primero personas y después futbolistas. Y animo a la gente que inicia su andadura en este mundo tan maravilloso que es el fútbol como entrenadores que se ocupen primeramente de la persona más allá del futbolista", dijo sobre su papel como técnico.

Además, para De la Fuente "tiene un significado muy especial" ser investido doctor honoris causa en la UCAM. "Soy católico y todo lo que está relacionado con la fe es un motor clave en mi vida para afrontar cualquier compromiso", apuntó, antes de revelar que "Murcia fue una de las plazas que mejor recibió a la selección" hace dos años, "dando un claro ejemplo del amor que siente por esta selección".