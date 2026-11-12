Madrid recibe el 13 y 14 de noviembre la exposición 'Reyes del Mundo' con el trofeo del Mundial

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, acogerá los días 13 y 14 de noviembre la exposición 'Reyes del Mundo', que revive el triunfo de la selección española masculina de fútbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo el trofeo de campeones.

Esta parada de la exposición itinerante en la capital de España se realizará con motivo del próximo partido entre las selecciones de España y de Inglaterra previsto en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la jornada 6 dentro del Grupo 3 en la Nations League.

"El horario de acceso a la exposición será entre las 10:00 y las 20:00 horas, de manera ininterrumpida", informó este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su página web. "Como novedad en Madrid, la exposición contará con los trofeos que han conquistado las diferentes selecciones españolas de todas las categorías durante el 2026", se añadió.

"Serán los trofeos de los Europeos masculino y femenino sub-19, la Copa del Mundo sub-20 femenina y la Copa del Mundo sub-15 masculina. La exposición, así, mostrará como el éxito de la selección española absoluta no hace más que culminar el trabajo del fútbol español y la RFEF para promover el fútbol desde las más tempranas edades", destacó el comunicado.

"Para acceder a la exposición, por estricto orden de llegada a la sede del Ayuntamiento (acceso exclusivo por la calle Montalbán), los visitantes se tendrán que registrar siguiendo las instrucciones 'in situ' de la organización de la RFEF en el propio acceso. Este registro dará acceso al ticket de entrada a la exposición. No se va a habilitar un registro previo y la RFEF informa que ese ticket no dará prioridad de acceso", se agregó.

El mismo comunicado de prensa indicó que el encuentro institucional entre las autoridades sociales, deportivas y políticas con motivo de la exposición y del partido se celebrará el domingo 15 de noviembre a partir de las 13:30 horas en la propia Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

"Asistirán el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez; el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", apuntó la nota.

"Será el epílogo de la estancia de la exposición 'Reyes del Mundo' en la capital de España, en el día en el que la Selección española reúne a los aficionados de la ciudad para competir por una nueva victoria en la Nations League, en este caso, ante Inglaterra", concluyó el comunicado.