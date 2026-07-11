Mbappé y Dembélé amenazan a la España más fiable atrás

Kylian Mbappé - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol sabe que tendrá que mantener su gran fiabilidad atrás en el duelo de semifinales de la Copa del Mundo 2026 este martes contra Francia, sobre todo por la amenaza que representan Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

El equipo de Luis de la Fuente ha ido avanzando gracias a una portería a cero que guardó hasta el partido de cuartos de final de este viernes contra Bélgica. Los 'red devils' hicieron el primer gol a Unai Simón, quien había batido ya el récord histórico sin encajar en los Mundiales, en el 1-1 de Charles De Ketelaere.

El tanto se quedó en anécdota gracias a que Mikel Merino volvió a salir al rescate con el 2-1 del billete a semifinales en el minuto 88, pero España pudo comprobar lo que duelen los goles. Además, en Los Ángeles, llegó cuando mejor estaba 'La Roja' y, a partir de ahí, pasó a un segundo tiempo más desordenado e incierto.

Contra Francia, el orden y la contundencia atrás serán fundamentales. La mejor defensa se medirá al mejor ataque, el que representan Mbappé y Dembélé, además de un Michael Olise que ha bajado enteros pero que lleva cinco asistencias. El delantero del Real Madrid lleva ocho goles y solo se quedó sin ver puerta en el 1-4 contra Noruega en la fase de grupos, donde Dembélé irrumpió.

Mbappé fue decisivo también en el último choque contra Marruecos, con un golazo para meter a Francia en semifinales por tercera Copa del Mundo seguida. El ariete del Madrid, en su carrera particular con Leo Messi, está siendo letal y muy difícil de parar, como cuando encuentra espacio para correr el Balón de Oro Dembélé.

Con 13 goles entre los dos, España llega avisada a Dallas, obligada a vigilar bien a ambos, como a los Olise, Désiré Doué y Bradley Barcola. Partido a partido, la selección española ha ido cimentando una seguridad atrás inesperada que terminó siendo clave, con esas porterías a cero y sin apenas sufrir, aunque el nivel de los rivales va subiendo a cada ronda que pasa.

La dupla Aymeric Laporte-Pau Cubarsí forman una pareja de centrales que se entiende a la perfección pese a no tener tiempo para conocerse. Los laterales con Marc Cucurella y Pedro Porro y Marcos Llorente son garantía también de lucha. Además, De la Fuente tiene bien enseñado a su equipo a defender como un bloque, a no volverse loco para no descubrir la retaguardia.

El ataque más efectivo se mide a la mejor defensa en el AT&T Stadium de Dallas y, pese que cayó el primer gol, España tiene que mantener esa fortaleza para alejar a Mbappé y compañía de los dominios de Unai Simón. A 'La Roja' le hicieron pocos goles porque le tiraron poco también, y esa es la mejor garantía contra una artillería gala que no necesita muchas ocasiones para golear.