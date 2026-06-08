Mbappé, Vinícius y Lamine Yamal, podio en la conversación online de los españoles antes del Mundial de fútbol de 2026. - TABOOLA

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé, con 26 millones de páginas vistas, el brasileño Vinícius Júnior y el español Lamine Yamal forman el podio en la conversación online de los aficionados españoles en los días previos al Mundial de fútbol, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El fútbol no solo se juega sobre el césped, también en las búsquedas, los clics y las conversaciones digitales. A tres días del inicio del Mundial, la empresa de 'performance' publicitario a gran escala Taboola ha analizado los hábitos de lectura en las redes de los aficionados españoles para comprobar qué jugadores despiertan más interés.

En la portería, los aficionados españoles parecen no tener dudas, y el meta del Real Madrid Thibaut Courtois es el más seguido, con 4,3 millones páginas vistas y 276 artículos relacionados. A pesar de las lesiones que han marcado parte de su temporada, el portero belga sigue siendo uno de los nombres que más interés genera entre los lectores deportivos.

La línea defensiva mezcla contundencia, proyección y alguna que otra reivindicación. El central alemán del Real Madrid Antonio Rüdiger lidera la conversación defensiva con 148.000 páginas vistas. Junto a él, el lateral español del Chelsea Marc Cucurella, cuya temporada y personalidad siguen despertando la curiosidad de los aficionados, alcanzando más de medio millón de páginas vistas.

Completa la defensa el marroquí del París Saint Germain Achraf Hakimi, con más de 110 mil páginas vistas, uno de los laterales más mediáticos del panorama internacional. Más discreta ha sido la presencia de William Saliba, aunque también consigue colarse entre los nombres más consultados por los usuarios españoles con algo más de 12 mil páginas vistas.

EQUILIBRIO, TALENTO Y MUCHO MÚSCULO

La medular de este 'once ideal' combina creatividad y consistencia. El gran referente es el jugador del Manchester City Rodri, Balón de Oro y convertido ya en uno de los futbolistas españoles más admirados del panorama internacional. Sus 3,2 millones de páginas vistas reflejan el interés que despierta el cerebro del City, especialmente tras consolidarse como uno de los centrocampistas más determinantes del fútbol europeo.

Junto a él aparece Vitinha, cuyo crecimiento en la élite no ha pasado desapercibido para los lectores españoles. El portugués supera las 900 mil páginas vistas y se confirma como uno de los perfiles más seguidos de la temporada. La tercera pieza del centro del campo es Declan Rice, que, aunque con cifras más discretas (34.000 páginas vistas), mantiene su presencia entre los jugadores más consultados gracias a su papel protagonista en la Premier League y en la selección inglesa.

EL ATAQUE SOÑADO

En ataque no hay demasiadas sorpresas. Kylian Mbappé lidera claramente el ranking con 26 millones de páginas vistas y cerca de 1.700 artículos relacionados. El delantero francés continúa monopolizando buena parte de la conversación futbolística internacional y cada movimiento suyo sigue disparando el interés de los lectores.

Le acompaña Vinícius Júnior, con 15 millones de páginas vistas, consolidado como uno de los jugadores más mediáticos y diferenciales del panorama actual. Curiosamente, mientras en la selección española no hay representación madridista sobre el césped, en el universo digital los jugadores del club blanco siguen dominando buena parte de la conversación.

La gran irrupción del once es Lamine Yamal. Con solo 18 años, el extremo español acumula ya 11 millones de páginas vistas y más de 1.400 artículos, confirmando que se ha convertido en uno de los nombres propios del fútbol europeo y en uno de los jugadores que más ilusión genera entre los aficionados.