La mejor España regresa

El delantero de la selección española Mikel Oyarzabal celebrando el primer gol del partido ante Austria. - Ringo Chiu/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española se ha impuesto este jueves a Austria (3-0) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, gracias al doblete de Mikel Oyarzabal y otro de Pedro Porro, en un partido que, además del pase a octavos, supuso la vuelta de la mejor versión del combinado de Luis de la Fuente.

Cuando el verdadero Mundial empezaba, en las eliminatorias, la mejor España volvió. Disipando dudas, con un fútbol fluido y vertical, pero sin desprenderse de la solidez defensiva que le está caracterizando en el torneo. El fútbol fluyó en un centro del campo formado por Dani Olmo, que volvió a la titularidad, Rodrigo Hernández y Pedri, que brillaron con y sin balón. Además, Unai Simón, que firmó su cuarta portería a cero en el torneo, se convirtió en el portero con mejor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales con 518 minutos, superando al italiano Walter Zenga.

Un duelo ante una impotente Austria que desequilibraron los goles de Oyarzabal (29), que con su doblete superó a Fernando Morientes e igualaba en la sexta plaza con Fernando Hierro en la nómina de máximos goleadores históricos de la selección, y Pedro Porro, que anotó su primer tanto como internacional absoluto. Un partido en el que también debutó en un partido oficial con la camiseta de España el central del Atlético de Madrid Marc Pubill.

Luis de la Fuente optó por no hacer probaturas y repetir el once que mejor resultado dio en la fase de grupos, ante Arabia Saudí, con Pedro Porro en el lateral derecho y Dani Olmo en la media punta. Y la puesta en escena de España sería buena, con el primer remate a puerta, por parte de Lamine Yamal, antes de que se cumpliera el primer minuto de juego. Y sería la tónica de los primeros minutos, en los que sólo faltó la precisión en el último pase.

Pero poco a poco Austria fue igualando el partido a base de personalidad con el balón e intensidad en la presión. Solo Lamine con sus arrancadas, aunque siempre con dos jugadores atentos, era capaz de superar la última línea austriaca. Pero la pausa de hidratación sentó bien a España, que encontró la mejor jugada del partido con una triangulación de Pedri, Lamine y Olmo, provocando un córner que acabó en gol anulado de Cucurella, por falta de Cubarsí al portero austriaco.

De hecho, el asedio español continuó con una doble ocasión, primero con un remate de Lamine Yamal y después con otro de Oyarzabal, ambos resueltos con dos grandes paradas de Schlager. Y la resistencia del conjunto de Ralf Rangnick acabaría cayendo. Pedri condujo y dividió para abrir a Cucurella, que puso un pase raso atrás para el remate del hombre gol de España, Mikel Oyarzabal, que anotaba su tercer gol en el Mundial.

Merecida ventaja para una España que estaba acumulando los mejores minutos del torneo. Aunque, tras varias imprecisiones del centro del campo español, Austria se acercaría en el tramo final de la primera mitad a la portería de un Unai Simón que superaba a Iker Casillas como el portero español que acumulaba más minutos seguidos sin recibir gol en los Mundiales. Y antes de marcharse a vestuarios, Baena, con un tiro libre que se estrelló en el larguero, y Lamine, con un remate franco, estuvieron a punto de doblar la renta de la 'Roja'.

La segunda mitad arrancó con un cambio en el combinado austriaco, que dio entrada a Chukwuemeka y Grillitsch para dotar de más presencia al equipo en el centro del campo. Sin embargo, la tónica seguía siendo la misma de los últimos minutos de la primera mitad, con una España fluida y robando en campo rival. Y España comenzaría a acumular varias jugadas con sensación de peligro, a las que les faltaba claridad en la definición.

Y ante el dominio abrumado español, Rangnick realizaría otros dos cambios ofensivos, Arnautovic y Kalajdzic. Dos referencias arriba con las que intentar poner en apuros a unos inmaculados, hasta ese momento, Laporte y Cubarsí. Sin embargo, lo que llegaría sería el segundo gol de España. Una jugada por banda izquierda acabaría con un centro de Baena que cabecearía, llegando de segunda línea, Pedro Porro al fondo de la red, que anotaba su primer gol como internacional absoluto.

Se hacía justicia a lo que se estaba viendo sobre el césped del SoFi Stadium, y con el pase a octavos encarrilado, Luis de la Fuente aprovechó para dar entrada a Ferran Torres y Mikel Merino, en lugar del Álex Baena y Dani Olmo, ambos notables. Todo ello tras la pausa de hidratación de la segunda mitad, que frenó el ritmo del encuentro, lo que permitió a Austria disponerse más asiduamente en campo español. Eso sí, la 'Roja' comenzaba a tener espacios para correr a la contra.

Y en esas llegaría el tercer y último tanto del partido. España volvió a encontrar la profundidad por medio de Cucurella en la banda izquierda. Y como ocurriera en el primer gol, el nuevo jugador del Real Madrid contactó con un Oyarzabal completamente solo en el interior del área, que sólo tuvo que empujarla para firmar su doblete en el encuentro y su cuarto gol en el Mundial.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - AUSTRIA, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte (Pubill, min.90+3), Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián, min.90+3); Lamine Yamal (Gavi, min.85), Olmo (Merino, min.71), Baena (Ferran, min.71); y Oyarzabal.

AUSTRIA: A.Schlager; Posch (Prass, min.85), Danso, Alaba, Laimer; Seiwald (Chukwuemeka, min.46), X.Schlager (Grillitsch, min.46); Schmid (Kalajdzic, min.60), Wanner, Sabitzer; y Gregoritsch (Arnautovic, min.60).

--GOLES.

1-0, minuto 36: Oyarzabal.

2-0, minuto 66: Pedro Porro.

3-0, minuto 89: Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE). Amonestó a Posch (min.83) por parte de Austria.

--ESTADIO: SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos).