México quiere el liderato contra Corea del Sur en 'su' Mundial

El internacional Raul Jiménez celebra el segundo gol de México en el Mundial de 2026 contra Sudáfrica en el partido inaugural. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

México y Corea del Sur se enfrentarán este jueves (03:00 del viernes, horario peninsular español) en la segunda jornada del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que se disputa en el estadio de Guadalajara y que decidirá el primer puesto del grupo A y el pase para los dieciseisavos de final.

La selección mexicana afronta este duelo después de ganar el partido inaugural frente a Sudáfrica por 2-0 en Ciudad de México, en un encuentro marcado por las dudas que dejó el equipo de Javier Aguirre y por las expulsiones, en total tres, que mostró el árbitro en el debut mundialista.

El propio Javier Aguirre reconoció que al equipo le faltó "ambición" para aumentar el resultado cuando Sudáfrica se quedó con diez jugadores por la primera expulsión, con 1-0 en el marcador, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

En cambio, varios jugadores mexicanos llegarán con la confianza por las nubes como los delanteros Julián Quiñones, protagonista por marcar el primer gol del Mundial 2026, y Raúl Jiménez, autor del segundo y el primero suyo tras tres participaciones (2014, 2018, 2022).

Por su parte, Corea del Sur también venció (2-1) tras remontar a la República Checa en Guadalajara, liderada por el futbolista del París Saint Germain Lee Kangin. Kangin asistió en el primer gol al futbolista del Feyenoord Hwang Inbeom, que en 2020 aterrizó en Europa al fichar por el Rubin Kazan del entonces Khvicha Kvaratskhelia.

Hwang estuvo cerca de fichar por el Eibar por los informes que recibió del jugador de Osasuna Jon Erice, con el que coincidió en Canadá en el Vancouver Whitecaps. "Era un chico muy técnico y muy completo para el centro del campo. Salía con las dos piernas y tenía un tren inferior fuerte. No rehuía el choque, pero a la vez era muy técnico", describió a la 'perla' surcoreana.

FICHA TÉCNICA

--ALINEACIONES POSIBLES:

MÉXICO: Rangel; Gallardo, Vásquez, E. Álvarez, Reyes; Mora, Lira, Fidalgo; Quiñones, Alvarado y Jiménez.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Kim Minjae, Lee Hanbeom, Lee Kihyuk; Seol Youngwoo, Lee Taeseok, Hwang Inbeom, Paik Seungho; Lee Kangin, Lee Jaesung y Son Heungmin.

--ÁRBITRO: Gustavo Tejera (URU).

--ESTADIO: Estadio de Guadalajara.

--HORA: 03.00 (DAZN).