Modric cierra su trayectoria en Mundiales como el arquitecto de una generación dorada

Luka Modric, Croacia, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista y capitán de Croacia, Luka Modric, se despidió en los dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, a manos de la Portugal liderada por el también veterano Cristiano Ronaldo, poniendo fin a su prolongada trayectoria en las Copas del Mundo.

El encuentro disputado en el BMO Field de Toronto no era un encuentro más. Antes del pitido inicial, los aficionados ya sabían que Cristiano o Modric, en la primera vez que se enfrentaban en un Mundial, dirían adiós a este torneo para siempre, y fue el croata, a sus 40 años, quien muy probablemente disputó su último partido en una Copa del Mundo.

El máximo escenario del fútbol internacional vio las últimas carreras, los últimos pases y los últimos detalles del Balón de Oro de 2018. El de Zadar, líder por bagaje y rendimiento del combinado ajedrezado, no pudo prolongar el idilio de una generación dorada que ha sido temible para las grandes selecciones y que estuvo cerca del ansiado trofeo en las ediciones de 2018, cuando fue finalista, y 2022, alcanzando las semifinales.

El eterno mediocentro cierra en estos dieciseisavos un ciclo mundialista que se inició hace dos décadas en el Mundial de Alemania 2006. Y el destino deparó que fuera Cristiano Ronaldo, su ex compañero en el Real Madrid entre 2012 y 2018, quien firmara el billete de vuelta para los balcánicos.

El Mundial y Modric separan sus caminos. Se despide un futbolista tan solidario como talentoso, siempre al servicio del colectivo, con carácter y actitud, y el arquitecto que guió a un país a la élite en los últimos 15 años de vida del combinado balcánico.

El '10' croata cierra su periplo mundialista con un total de 23 partidos disputados repartidos en cinco ediciones (2006, 2014, 2018, 2022 y 2026), situándose en el olimpo de otras leyendas de la talla de los alemanes Lothar Matthaus y Manuel Neuer, o el italiano Gianluigi Buffon.

Modric presume de 3 goles y 1 asistencia -a Ghana en este Mundial para convertirse a sus 40 años y 291 días en el futbolista más veterano en dar una asistencia en el torneo- en fases finales de Mundiales, aunque su legado va más allá de los datos.

Bajo su batuta, Croacia alcanzó de forma consecutiva el histórico subcampeonato en Rusia 2018 -donde fue galardonado con el Balón de Oro del torneo- y el tercer lugar en Qatar 2022, acumulando más de 2.000 minutos sobre el césped y siendo el líder futbolístico y anímico de un grupo que resistió prórrogas y tandas de penaltis, hasta rozar una hazaña más en Toronto.