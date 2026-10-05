Modric: "España es el mejor equipo del mundo"

Luka Modric con la selección croata - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional croata Luka Modric ha asegurado que la selección española, a la que se enfrentarán este martes en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, es "el mejor equipo del mundo", aunque quizás le "representa" más la generación de 2010 que la actual, y ha advertido de que se verá una cara "completamente diferente" a la que ofrecieron en la derrota ante Inglaterra (0-7).

"España es sin duda el mejor equipo del mundo. No han perdido en muchísimo tiempo, y creo que España no nos subestimará. Croacia no mostró su verdadera cara (ante Inglaterra). Tenemos que mejorar nuestro planteamiento, unidad, compromiso y agresividad. No fue culpa de uno o dos jugadores, sino de todo el equipo. Tenemos que ser fuertes en los duelos, no darles demasiado espacio; si tienen tiempo para diez soluciones, es difícil jugar", declaró en rueda de prensa.

Sobre si le gusta más la España de 2010 o la actual, el exjugador del Real Madrid no dudó en contestar. "Es difícil comparar generaciones españolas. La anterior (la de 2010) fue una de las mejores de la historia del fútbol, y esta va por ese camino. El tiempo dirá cuál es mejor. Esta es especial, buena, potente. Es cuestión de gustos cuál gusta más. La primera es quizás la que más me representa por generación", afirmó.

Por otra parte, reconoció que el equipo mantuvo una conversación tras la derrota en Wembley. "Hablamos, es normal, no podemos seguir como si nada hubiera pasado. Necesitamos ver qué llevó a esa situación, y esa conversación queda entre nosotros. Estoy seguro de que podemos mostrar una Croacia completamente diferente, que enorgullecerá a la afición, como ya hemos hecho muchas veces. Tendremos que ser diferentes en todos los sentidos y creo que lo demostraremos", señaló.

En este sentido, recalcó que "en el fútbol y en la vida, hay altibajos". "No tenemos tiempo para estar tristes y decepcionados, tenemos que levantarnos y mirar hacia adelante con optimismo, aprender de los errores y mejorar. La fortaleza se demuestra en la forma en que uno se levanta, y hemos estado en situaciones así muchas veces, como el 6-0 en Elche después de la final del Mundial. Luego nos levantamos, y estoy seguro de que puede suceder ahora también", manifestó.

Además, insistió en que "el problema no es perder, sino la forma en que se pierde". "No podemos permitirnos eso. Espero una reacción positiva del público, que nos apoye como siempre, y que después del partido juzguen lo que hicimos en el campo. Necesitamos al público; no es un cliché lo mucho que significa para nosotros el apoyo de la afición, a pesar de haber podido decepcionar a todos, especialmente a nosotros mismos. Nos duele mucho y creo que seremos completamente diferentes", avisó.

Por último, Modric no adelantó cuándo piensa retirarse de la selección. "Quiero estar incluso en los momentos difíciles. Juego con orgullo por la selección, soy feliz cada vez que estoy con ella y mientras el seleccionador y yo nos sintamos así, seguiremos juntos. Si me quieren, ahí estaré. No hay mayor felicidad ni orgullo que estar con estos chicos a los que adoro. Vamos partido a partido y veremos cuándo es el momento de irme. Lo más importante para mí es estar donde me siento realizado, jugando para la selección, y ayudaré en todo momento, dentro y fuera del campo", finalizó.