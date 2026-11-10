El montenegrino Nikola Dabanovic dirigirá el República Checa - España

El árbitro montenegrino Nikola Dabanovic. - RFEF

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El árbitro montenegrino Nikola Dabanovic será el encargado de dirigir este jueves el partido de la jornada cinco de la Liga de Naciones entre República Checa y España, que se disputa en el epet Arena de Praga, según confirmó la UEFA este lunes.

Nikola Dabanovic, de 44 años de edad, dirigirá por primera vez un encuentro de España. También será la primera ocasión que pite un partido de los checos. El montenegrino es internacional desde 2009 y ha arbitrado numerosos encuentros nacionales e internacionales.

Este año arbitró un encuentro de la fase de grupos de la Europa League entre el Benfica y el Celtic. También dirigió, durante la anterior ventana internacional de la UEFA, un partido de la Liga C entre Finlandia y Bielorrusia. A lo largo de su trayectoria, ha impartido justicia en encuentros de equipos españoles como el Villarreal, Sevilla, Betis o Espanyol.

Este jueves se estrenará dirigiendo un partido de los vigentes campeones del mundo frente a República Checa, una jornada vital para los de Luis de la Fuente, que lucharán por mantener el liderato del grupo.