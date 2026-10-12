Oihane Hernández: "Sabemos que podemos ganarles de nuevo"

Archivo - Oihane Hernández con la selección española femenina de fútbol - Joaquin Corchero / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Oihane Hernández ha asegurado que son capaces de "ganar de nuevo" a la selección de Estados Unidos, a la que se vuelven a enfrentan este martes, madrugada del martes al miércoles en España (01.00 horas), en el segundo encuentro amistoso de esta ventana internacional, y espera un partido "muy físico".

"Espero un duelo muy físico. Creo que ellas serán muy agresivas, pero sabemos que podemos ganarles de nuevo. Seguro que será un buen partido y que haremos un buen trabajo", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro en el Subaru Park de Chester, en Pensilvania.

Además, analizó el primer encuentro jugado contra el combinado norteamericano en Washington (0-2). "El equipo hizo muy buen partido el otro día, pero las estadounidenses han tenido ahora más tiempo para conocernos, para ver de lo que somos capaces. Creo que irán a por todas e intentarán ganar este partido", indicó.

Por otra parte, la lateral vizcaína, que ahora milita en el Orlando Pride, explicó lo que supuso salir del Real Madrid para jugar en Estados Unidos. "Tomé la decisión que yo necesitaba en ese momento y, ahora que ha pasado el tiempo, creo que es la decisión que tenía que tomar en ese momento y estoy contenta con lo que decidí", afirmó.

Por último, Hernández habló de cómo ha crecido el fútbol femenino en los últimos años. "Gusta que cada vez haya más niñas y niños viendo los partidos. Cuando yo era pequeña, no era tan común. Que se fijen en las jugadoras de la selección significa que estamos haciendo cosas importantes. Eso es mejor para las siguientes generaciones", finalizó.