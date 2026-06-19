La 'Oranje' debe reaccionar ante la imponente Suecia

Tijjani Reijnders (Países Bajos) y Daizen Maeda (Japón) disputan un balón durante el partido del Grupo F del Mundial 2026 entre Países Bajos y Japón en el Dallas Stadium - Kim Price/CSM via ZUMA Press Wir / DPA

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Países Bajos afrontará este sábado (19.00 horas) en el NRG Stadium de Houston (Estados Unidos), en la seguna jornada del Grupo F, un duelo de alta exigencia ante una Suecia reforzada por su gran estreno goleador y que puede convertirse en una de las primeras clasificadas para las eliminatorias de este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El Grupo F quedó abierto tras la primera jornada, pero con ventaja clara para los escandinavos. Suecia lidera con tres puntos después de golear por 5-1 a Túnez, mientras que Países Bajos y Japón suman uno tras empatar (2-2) entre sí y el conjunto norteafricano cierra la tabla sin puntuar.

Por eso, el escenario es desigual. Una victoria sueca le daría el billete matemático a la siguiente ronda y dejaría prácticamente sentenciado el grupo, mientras que un triunfo neerlandés devolvería el equilibrio total antes de una última jornada con todo por decidir.

La 'Oranje' llega con cierta sensación de oportunidad perdida. El equipo de Ronald Koeman tuvo controlado su estreno ante Japón gracias a los goles de Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville, pero se encerró demasiado pronto y acabó pagando su conservadurismo con el empate de Daichi Kamada en el minuto 88.

Ese resultado mantuvo una tradición positiva -Países Bajos no pierde un debut mundialista desde 1938-, aunque también dejó dudas sobre la capacidad del conjunto neerlandés para gestionar ventajas. Frenkie de Jong trató de dar sentido al juego, pero el equipo perdió protagonismo con balón y terminó castigado.

Suecia, en cambio, aterriza con confianza plena tras una de las actuaciones más convincentes de la primera jornada. El conjunto de Graham Potter pasó por encima de Túnez impulsado por el doblete de Yasin Ayari y por el nivel de sus dos grandes referentes ofensivos, Alexander Isak y Viktor Gyökeres, protagonistas constantes del vendaval escandinavo.

Los suecos mostraron pegada, presión alta y capacidad para castigar errores rivales, argumentos que convierten este partido en una prueba seria para una defensa neerlandesa que sufrió cuando Japón elevó el ritmo.

Además, el duelo tiene historia mundialista. Aunque ambas selecciones se han cruzado muchas veces entre amistosos y fases de clasificación, su precedente más recordado llegó en el Mundial de 1974, cuando Suecia fue el único equipo capaz de dejar sin marcar a la mítica selección 'oranje' liderada por Johan Cruyff en la primera fase con un 0-0 que pasó a la historia también por el nacimiento del célebre 'Giro de Cruyff'.

Ahora, más de medio siglo después, Países Bajos necesita recuperar ambición, porque un nuevo empate sería peligroso y una derrota podría tener graves consecuencias, y Suecia confirmar que su goleada inicial no fue un espejismo y que puede, con su letal ofensiva, pasar a los cruces con opciones de dar la sorpresa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen y Gakpo.

SUECIA: Nordfeldt; Lagerbielke, Hein, Lindelöf; Bernhardsson, Ayari, Karlström, Gudmundsson; Nygren; Isak y Gyökeres.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING).

--ESTADIO: NRG Stadium, Houston (Estados Unidos).

--HORA: 19.00/DAZN y La1.