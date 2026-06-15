Oyarzabal: "Hemos estado prácticamente todo el partido metidos en su área"

Mikel Oyarzabal en el España-Cabo Verde del Mundial - Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Mikel Oyarzabal ha asegurado que les ha faltado "finura en el último pase" y que han estado "prácticamente todo el partido metidos en su área" en el debut ante Cabo Verde, frente a la que no han pasado del empate (0-0) en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y ha afirmado que los jugadores africanos "tenían muy claro lo que querían hacer".

"Aquí todo el mundo quiere ganar. Con calma, igual que hasta ahora. Creo que no ha sido un mal partido, pero no hemos estado finos en ese último tercio. Hemos estado prácticamente todo el partido metidos en su área, muy cerca, y creo que nos ha faltado esa finura, ese último pase, ese último tiro, que quizás otros días hemos estado más acertados. No vamos a volvernos locos, ahora a descansar y a mirar el siguiente", señaló en zona mixta tras el partido.

Preguntado por si al equipo todavía le falta llegar a su mejor momento físico, el delantero vasco considera que ese no es el problema. "No estoy de acuerdo. Al final, cuando no metes y cuando la cosa no sale bien, empiezas a mirar o a buscar excusas. Creo que hemos dominado, con balón hemos estado bien, nos ha faltado algo en el último tercio, ese último pase, ese último movimiento que en otros partidos lo hemos tenido claramente y hoy nos ha fallado".

También valoró el repliegue del combinado africano. "Sabíamos que iba a costar meter el balón dentro, acumula mucha gente ahí. Luego, con el paso de los minutos, según les ibas estirando, según ibas generándoles cansancio, quizás podías buscar más pases dentro. Pero se trata de las dos cosas, de buscar el equilibrio con calma", manifestó el jugador de la Real Sociedad, que aseguró que se encuentra bien a pesar de que por momentos parecía que padecía algunas molestias.

Sobre si el empate es más mérito de Cabo Verde o demérito de España, afirmó que "tampoco importa mucho". "Hemos empatado y ya está, no hay más. Creo que ellos también estaban trabajados, viendo un poco las imágenes, ahora lo que ves están los once metidos en el área constantemente. Tenían muy claro lo que querían hacer. Quizás en otro momento, si cualquier rebote del primer tiempo, el larguero de Ferran, cualquier ocasión que tienes al principio entra, hoy el partido hubiera sido completamente distinto. Pero esto son suposiciones. Hay que aceptar lo que ha ocurrido y tirar para adelante", concluyó.