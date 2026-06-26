Países Bajos reclama un billete de primera

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Países Bajos se impuso (1-3) a la de Túnez este jueves en la tercera y última jornada del Grupo F del Mundial 2026, celebrada en el Arrowhead Stadium de Kansas City (Estados Unidos), para avanzar como primera y citarse con Marruecos, segunda del Grupo C, en dieciseisavos de final.

La 'Oranje', que empezó el torneo con las dudas del debut (2-2) ante Japón, firmó una segunda victoria seguida desde el fuerte arranque que desmontó a un rival eliminado de antemano por las goleadas encajadas. Túnez, con cambio de entrenador entre jornadas --el enésimo en este ciclo mundialista con la llegada de Hervé Renard-- se llevó dos goles en los primeros siete minutos.

Un despeje hacia su portería de Ellyes Skhiri supuso el primero a los tres minutos y, poco después, Brian Brobbey siguió su racha goleadora en el torneo. Los de Ronald Koeman contaron también con la profundidad y peligro de Denzel Dumfries, quien apunta a jugador del Real Madrid. El lateral no dejó de subir la banda, también incorporado al ataque por dentro, generando muchas ocasiones.

La falta de puntería de Cody Gakpo salvó a una Túnez a la que, desde el remate de Ismaël Gharbi a los dos minutos, el partido le fue de mal en peor, en su línea en Norteamérica. Las Águilas de Cartago apenas llegaron al área rival y, cuando lo hicieron, no pusieron el ritmo necesario para sorprender a Virgil van Dijk y cía.

Tras el descanso, aún con cierta sensación de relajación en la 'Oranje', Túnez recortó distancias en un saque de esquina. Hazem Mastouri, el mejor de los suyos, firmó el gol del honor. Así quedó porque, a los seis minutos, Jan Paul van Hecke devolvió el golpe en otro córner para el 1-3. Con el empate en el Japón-Suecia, los de Koeman se sabían en el liderato y con margen.

El técnico metió a un Crysencio Summerville de irrupción en el Mundial, aunque su protagonismo no fue tanto después de sus dos goles pero con desborde por la banda derecha. Tampoco lo necesitaron ante una Túnez rendida pese a un buen disparo de Hannibal Mejbri desde la frontal. Países Bajos llega crecida a los cruces, y falta le hará porque se medirá con Marruecos, aunque a priori salió mejor que jugar contra Brasil como le tocará a Japón.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: TÚNEZ, 1 - PAÍSES BAJOS, 3. (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

TÚNEZ: Dahmen; Valery, Ben Hamida (Ben Ouanes, min.68), Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira (Belhadj, min.67), Mejbri; Gharbi (Chaouat, min.75), Slimane (Achouri, min.68); Mastouri (Tounekti, min.91).

PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Aké; Gravenberch, De Jong (Koopmeiners, min.72), Reijnders (Kluivert, min.72); Malen (Summerville, min.72), Gakpo (Lang, min.84), Brobbey (Memphis, min.78).

--GOLES:

0 - 1, min.3, Skhiri (propia puerta).

0 - 2, min.7, Brobbey.

1 - 2, min.54, Mastouri.

1 - 3, min.62, Van Hecke.

--ÁRBITRA: Katia Itzel García (MEX). Sin amonestados.

--ESTADIO: Arrowhead Stadium de Kansas City.