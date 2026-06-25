Pedro Porro: "Cuando ganas, ves las cosas diferente, pero el grupo estaba tranquilo"

Pedro Porro durante un partido con la selección española en el Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El lateral de la selección española Pedro Porro recalcó este jueves que "el grupo estaba tranquilo" tras el empate sin goles ante Cabo Verde con el que abrieron el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero no esconde que "cuando ganas, ves las cosas diferentes", al tiempo que afirmó que están "preparados para todo" en el duelo de este viernes ante Uruguay.

"Sí que es verdad que cuando ganas, ves las cosas diferentes, pero simplemente después del primer partido el grupo estaba tranquilo. Teníamos que hacer las cosas bien, que es lo más importante, y en es lo que estamos focalizados desde el primer día", señaló Pedro Porro a los medios ya en Guadalajara (México) donde se miden este viernes a Uruguay.

En este sentido, el extremeño no dio mucha importancia a las críticas tras el 0-0 ante Cabo Verde. "Yo no me fijo mucho en las críticas, soy un jugador que me enfoco más en mí mismo y en el grupo. Lo que hablen de fuera siempre va a ser una opinión personal, así que nosotros enfocados en lo que tenemos que hacer", zanjó.

La goleada y la imagen dada en el 4-0 ante Arabia Saudí ha vuelto a despertar la ilusión de cara a ganar el Mundial. "A ver, siempre piensas en positivo. Sí que es verdad que el primer partido, es fútbol y puede pasar, pero estamos enfocados en lo que viene y tenemos un grupo de trabajo magnífico. Después del segundo partido, la verdad es que la confianza está ahí y bueno, ¿por qué no?", afirmó.

Ahora, están listos para enfrentarse a una Uruguay que se la juega y frente a la que estarán "preparados para todo". "Sabemos que ellos también se la están jugando, pero nosotros también. Queremos seguir invictos y queremos seguir haciendo nuestro trabajo", advirtió el futbolista del Tottenham inglés.

Este fue titular el pasado domingo ante Arabia Saudí, aunque dejó claro que "no" se ve ya como el lateral derecho para el torneo. "Aquí estamos para ayudar en lo que nos toque. El primer partido le tocó a Marcos (Llorente), el segundo me tocó a mí. Si este me toca a mí pues estaremos preparados, y si no, también", sentenció al respecto.

Si es el elegido, será el 'guardaespaldas' de Lamine Yamal, con el que, "por supuesto", es vital entenderse bien. "Pero yo creo que todos somos importantes aquí. En mi posición específica, sí que es verdad que tengo que tener entendimiento con él, pero tanto con él como con todos los compañeros. Creo que venimos haciendo las cosas bien y eso es lo más importante", apuntó Pedro Porro, que remarcó que "no hay excusas" por jugar ahora en Guadalajara y con más altitud. "He jugado también en tierra y en todos los aspectos. Es fútbol, se juega con el balón, con los pies", expresó.